Luka Doncic entre dans la légende avec ses 73 points

Pour la première fois de l’histoire de la NBA, deux joueurs différents plantent 70 points et plus dans la même semaine. Après Joel Embiid et ses 70 points face aux Spurs, c’est donc Luka Doncic, son dauphin au classement des meilleurs marqueurs, qui a pris feu.

Dans la victoire face aux Hawks, qui l’avaient initialement drafté avant de l’échanger contre Trae Young, le Slovène compile 73 points, 10 rebonds et 7 passes décisives en 45 minutes, à 25/33 au shoot (dont 8/13 à 3-points) et 15/16 aux lancers-francs ! « Magic Luka » est impliqué dans… 100 points des Mavericks !

C’est évidemment un record en carrière, un record de franchise, et un record pour un joueur de moins de 25 ans. Mais c’est aussi la quatrième plus grosse performance de l’histoire, puisque seuls Wilt Chamberlain par deux fois, et Kobe Bryant ont fait mieux.

« Ces noms sont uniques. C’est incroyable » réagit Luka Doncic à propos de se retrouver derrière ces deux légendes. « Mais ce soir, mon état d’esprit était focalisé sur la victoire. » Il s’empare aussi du record de franchise sur une mi-temps puisque ses 41 points en première mi-temps effacent Dirk Nowitzki.

Si Harden est « un système », Doncic est « un plan de jeu »

Il restait encore trois minutes lorsqu’il a atteint la barre des 70 points, et on a bien cru qu’il irait chercher la barre des 80 points. Le jour de l’anniversaire de la mort de Kobe Bryant… Il s’arrête à 73 points, après un ultime and-1, arraché au milieu de tapes sur les bras, et le plus important, c’est la victoire puisque les Mavericks restaient sur trois défaites de rang.

« Luka est un plan de jeu » se marre Jason Kidd quand on lui demande s’il a changé de stratégie en voyant que son leader était bouillant. « Certains disent qu’ils sont un système, lui est le plan de jeu. Il a cette capacité à mettre des tirs, à créer des tirs et à trouver les joueurs démarqués. Je le répète, on ne prend rien pour acquis. Chaque soirée est particulière, et il fait toujours quelque chose. Parfois, on est un peu dur avec lui, car il y a les victoires et les défaites… Mais ce qu’il fait sur un terrain est différent des autres. Ce soir, il a signé sa plus belle des peintures ».

À propos de plan de jeu, c’est Quin Snyder qui en parle peut-être le mieux.

« Vu le type de joueur qu’il est, il vous oblige à changer votre plan de jeu au point de vous obliger à faire des concessions. Il s’agit ensuite de savoir comment vous pouvez l’exécuter pour lui compliquer les choses. Qu’il s’agisse de ne pas mordre aux feintes de tir, de ne pas commettre de fautes, de garder une main levée, de contester, de ne pas le laisser atteindre ses endroits préférés, d’être prêt à aider, mais de ne pas trop aider. Il y a tellement de choses à faire quand vous vous concentrez sur lui… »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.