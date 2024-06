La NBA distribue les suspensions après l’embrouille entre les Pelicans et le Heat

Sans trop de surprise, la NBA n’a pas manqué de distribuer les suspensions, deux jours après l’embrouille entre les joueurs des Pelicans et du Heat, survenue au début du quatrième quart-temps.

Ainsi, Jimmy Butler et Naji Marshall ont tous les deux été suspendus un match (sans salaire) pour leur jeu de mains qui a fait dégénérer la situation, après une faute de Kevin Love sur Zion Williamson pourtant jugée comme étant classique par les arbitres. Pour avoir quitté leur banc et s’être échangés mutuellement des coups de poing, Jose Alvarado et Thomas Bryant écopent de leur côté de trois matchs de suspension (sans salaire).

Quant à Nikola Jovic, il est sanctionné d’un match de suspension (sans salaire) pour avoir lui aussi quitté son banc afin de se mêler à l’altercation Butler/Marshall.

Les cinq joueurs purgeront leurs matchs de suspension entre ce dimanche et jeudi. À noter que Miami et New Orleans s’affronteront de nouveau le 22 mars, pour des retrouvailles qui s’annoncent déjà musclées…