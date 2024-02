Tyrese Haliburton a mal pris de voir les Pistons drafter Killian Hayes

C’est bien connu, la Draft n’est pas une science exacte et la refaire quelques années après est un plaisir aussi vain que gourmand. Parmi les éditions récentes, la 2020 est une des plus intéressantes car il y a des grosses déceptions (James Wiseman, Patrick Williams), de belles surprises (Tyrese Maxey, Desmond Bane) et un Tyrese Haliburton au milieu de tout ça.

Avec quatre ans de recul, l’actuel meilleur passeur de la ligue et All-Star est peut-être, avec Anthony Edwards (premier choix) évidemment, le meilleur joueur de cette Draft 2020. Pourtant, il ne fut appelé qu’en 12e position, par les Kings.

Lui qui avait bien accroché avec les Warriors, qui miseront sur James Wiseman, a-t-il une déception particulière ?

« Detroit, bien sûr », répond-il avant d’expliquer pourquoi. « Les Pistons avaient besoin d’un meneur de jeu. Donc, comme je pensais être le meilleur meneur de la Draft et que LaMelo était annoncé comme un premier choix, quand il a été choisi, je me suis dit que ça allait être moi. »

En septième position, la franchise du Michigan décide de choisir Killian Hayes, qui a été coupé lors de la « trade deadline » après plusieurs saisons décevantes. Quelques secondes avant, l’agent du joueur l’avait prévenu.

« Mais ? Ils ne me choisissent pas ? », se souvient-il. « Et face au choix de Hayes, je me disais ‘Quoi ?!’ Sur le moment, j’étais frustré. Je savais que les Kings étaient intéressés, mais j’étais en colère. Je ne comprenais pas : ils avaient besoin d’un meneur et ne me prennent pas ? Je l’ai pris personnellement. »

Depuis ce jour, Tyrese Haliburton le concède, « il y a clairement un petit plus en matière de motivation » quand il affronte les Pistons de son ami Cade Cunningham.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 43 32 49.2 40.0 85.3 0.6 3.3 3.9 11.7 1.1 1.0 2.4 0.7 21.8 Total 234 33 48.2 40.6 85.6 0.7 3.0 3.7 8.7 1.4 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.