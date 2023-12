Tyrese Haliburton et Golden State, le rendez-vous manqué de la Draft 2020

Avec leur parcours réussi jusqu’en finale du Tournoi NBA, Tyrese Haliburton et les Pacers se sont révélés au grand public. Le meneur de jeu des Pacers était certes déjà un All-Star mais ses performances ont été encore davantage scrutées et appréciées. Il a confirmé sa place parmi les stars de la ligue.

Au point de faire naître des regrets chez Bob Myers, qui s’est exprimé pendant le Tournoi, en rappelant que les Warriors avaient pensé drafter Tyrese Haliburton en 2020.

« Le workout était tout près de Las Vegas. Il y avait Steve Kerr, Joe Lacob et moi-même », se souvient à l’antenne l’ancien GM de Golden State. « Il a mis un paquet de shoots et on s’est regardé en se disant qu’il pourrait être un bon joueur. »

« Il était en un-contre-zéro, donc pas en condition de match mais il shootait bien, très bien même. On pouvait voir que c’était un grand shooteur », raconte Steve Kerr pour The Athletic. « C’est sans doute le meilleur workout de ma vie », estime de son côté Tyrese Haliburton.

Tyrese Haliburton a senti que sa chance était passée

Le futur joueur des Kings, qui était vu comme un possible nouveau Shaun Livingston en Californie, va également faire forte impression durant la discussion avec le dirigeant et le coach des Warriors.

« Cette conversation m’a marqué par son intelligence et sa confiance en lui. Il n’y a pas de faux-semblant, ce n’est pas de l’arrogance, c’est de la confiance », explique Bob Myers. « Ce qui m’a le plus impressionné, c’est l’entretien », confirme Steve Kerr. « Il était vraiment professionnel, mature. Il aime ce sport et a parlé de détails sur notre équipe. Je sais que des personnes dans la franchise, au niveau des statistiques avancées, l’adoraient. Il était très haut sur notre liste. »

Quatrième sur cette liste précisera le coach. Si bien que Tyrese Haliburton ne se faisait guère d’illusion. « J’ai compris qu’il n’y avait aucune chance que je sois choisi en deuxième position », assure-t-il.

Avec leur deuxième choix de Draft, les Warriors miseront en effet sur James Wiseman. L’intérieur a ensuite beaucoup déçu, avant d’être transféré à Detroit où il n’a toujours pas explosé. Mais avec son potentiel et son physique, il représentait une option très intéressante pour Golden State, qui manquait d’impact sous le cercle.

« J’étais déçu de voir les Warriors en deuxième position car je pense que s’ils avaient eu un choix en dehors du Top 3, j’aurais pu être le leur », insiste le All-Star des Pacers.

Une erreur pour des Warriors habituellement bien inspirés à la Draft

Aucun regret côté Golden State ? « Tout le monde a des histoires comme ça à la Draft. On pense au potentiel et au talent… », se justifie Steve Kerr. « C’est comme avec les quarterbacks en NFL. C’est pour cela que des hauts choix de Draft ne fonctionnent pas, car il y a beaucoup de spéculation. C’est la nature de ce sport. »

Pour défendre ce qui s’apparente à une erreur, l’entraîneur rappelle que les Warriors ont plusieurs fois eu le nez fin, avec Stephen Curry, 7e en 2009, Klay Thompson, 11e en 2011 et Draymond Green, carrément 35e en 2012.

« Je n’ai aucune rancœur à leur égard, mais oui, ça aurait été une bonne chose », conclut le joueur en imaginant son arrivée à Golden State. « Mais ils ont gagné le titre en 2022 alors je suis sûr qu’ils ne le regrettent pas trop. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 25 34 50.0 41.3 86.1 0.6 3.3 3.9 12.2 1.2 0.9 2.8 0.6 24.5 Total 216 33 48.2 40.8 85.8 0.7 3.0 3.6 8.5 1.4 1.5 2.3 0.5 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.