Plusieurs semaines d’absence pour Josh Richardson

Miami a vécu un dimanche après-midi particulièrement compliqué. Battue par Boston, privée de son leader Jimmy Butler à cause d’un deuil familial, la franchise floridienne a en plus perdu deux joueurs dans la bataille, craignant même pour un troisième blessure lorsque Jaylen Brown a balancé Duncan Robinson au sol après une tentative maladroite de clé de bras du shooteur du Heat.

Il y a d’abord eu Josh Richardson qui s’est écroulé dans le deuxième quart-temps après un contact pourtant léger à première vue. Touché à l’épaule droite, il a visiblement souffert, peinant à quitter le parquet.

« J’ai senti mon épaule sortir et se remettre en place alors que j’étais allongé sur le sol, donc Dieu merci pour ça », a-t-il déclaré après la rencontre, ajoutant qu’il en saurait plus ce lundi.

Les examens ont ainsi révélé une luxation de l’épaule, et donc quelques semaines d’absence…

Encore deux gros matchs en sous-effectif avant le break

Peu après, c’est Terry Rozier qui est tombé, se tordant lui aussi de douleur après une mauvaise chute, provoquant une hyper extension de la jambe droite qui pourrait avoir endommagé son genou. Lui aussi a eu du mal à s’en relever et a dû être accompagné pour rejoindre les vestiaires. C’est un coup dur de plus qu’Erik Spoelstra va devoir gérer, en croisant les doigts pour que les indisponibilités ne soient pas trop longues.

« Plus que tout, j’ai de la peine pour ces deux gars. Ce sont des compétiteurs, ils veulent être sur le terrain, et ils avancent dans la bonne direction. Josh commençait vraiment à être en bonne santé, à retrouver ses jambes et commençait à avoir un vrai impact des deux côtés du terrain pour nous. Terry commençait à être bien plus à l’aise », a-t-il souligné.

Il reste encore deux gros matchs en déplacement avant le All-Star Break pour Miami, à Milwaukee demain soir puis à Philadelphie mercredi.