Pour cette soirée « Super Bowl », la NBA avait prévu une belle affiche de la conférence Est en lever de rideau, entre les deux derniers finalistes : les Celtics en 2022, et le Heat en 2023.

Sur une bonne dynamique avec trois victoires de suite, les Celtics entament leur « road trip » à Miami de la meilleure des manières. Ils jouent leur va-tout sur le jeu intérieur, et ça marche avec 11 points (5/8) et 6 rebonds pour Kristaps Porzingis, rien qu’en premier quart. Si Miami tient le choc, marquant notamment les esprits d’un gros alley oop de Terry Rozier pour Jaime Jaquez Jr., Boston reste un ton au-dessus (26-22).

Les affaires des locaux ne s’arrangent pas en début de deuxième quart, avec la sortie de leur meneur vétéran, Josh Richardson, touché à l’épaule droite sur une tentative d’interception face à Tatum. Les C’s continuent de faire la course en tête, jusqu’à +12, d’autant que Jayson Tatum trouve de l’adresse de loin. Mais le Heat reste au contact à la pause, notamment après un joli « coast to coast » de Rozier avant la pause (59-50).

Forcément un peu de grabuge…

Boston reprend ses bonnes habitudes du début de match, en début de deuxième mi-temps, en mettant la balle « inside », où Tatum et Porzingis offrent une quinzaine de points d’avance. Mais le Heat réplique du tac au tac avec un 13-2 qui lui permet de revenir, encore et toujours. Coup sur coup, Porzingis (dos) et Rozier (genou droit) doivent rejoindre les vestiaires mais seul le Celtic reviendra en jeu. Après un coup de chaud de Holiday qui enfile deux 3-points de suite, Boston garde son avantage (86-79).

Toujours à la traîne mais jamais complètement largué, le Heat continue de s’accrocher, tant bien que mal. À l’instar de ce panier insensé de Caleb Martin, au bout de l’horloge et derrière le panier ! Une faute technique de Brown, devenue ensuite faute flagrante (après la vidéo) après un geste sur le coude de Robinson, permet à Miami de passer un 7-0 pour recoller. Les C’s commencent à discuter et Miami en profite pour revenir à une possession.

Mais le Heat en restera là, à une grosse possession, tombant trop court après un ultime rebond offensif de Brown qui la sauve pour Porzingis (110-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match qui sentait bon les playoffs. Entre les deux derniers vainqueurs de la conférence Est ces dernières années, il y a toujours un petit contentieux et de la tension dans l’air. C’est surtout en fin de match, quand le Heat est revenu souffler sur la nuque des Celtics après avoir durci le ton en défense, que l’on a pu le ressentir, à l’image de Jaylen Brown et Tyler Herro qui se répondent à coup de 3-points interposés dans les trois dernières minutes, ou le « coup de sang » du même Brown sur Duncan Robinson un peu plus tôt…

– Un match qui va laisser des traces. Que ce soit Josh Richardson à l’épaule, Terry Rozier au genou, Duncan Robinson au bras, Caleb Martin à la cheville, le Heat va devoir soigner plusieurs bobos. Et prier pour que certains d’entre eux, Richardson et Rozier notamment, ne soient pas graves pour la suite de la saison, alors que c’est un un road trip périlleux de six matchs qui s’annonce pour Miami (avec étape à Milwaukee, la Nouvelle Orléans ou encore Denver entre autres).

– Boston balaie le Heat. Premier de l’Est, et seule équipe de la Ligue à avoir dépassé le plateau des quarante victoires à l’heure de ces lignes, Boston vient tout simplement de « sweeper » sa série contre le Heat avec une troisième victoire en autant de tentatives. Une première depuis 2017 ! Et ce, derrière 20 points ou plus de chacun des membres de son Big Three, Jayson Tatum (26 points, 10 rebonds, 9 passes), Jaylen Brown (20 points, 9 rebonds) et Kristaps Porzingis (25 points, 9 rebonds). Tout va bien pour les C’s, merci pour eux !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.