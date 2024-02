Terry Rozier a enfin pu participer à un entraînement du Heat

Dix-huit jours, c’est le laps de temps pendant lequel Terry Rozier a dû patienter pour effectuer son premier entraînement avec sa nouvelle équipe. Arrivé le 23 janvier dernier à Miami, l’arrière a dû prendre le train en route et s’acclimater à son nouvel environnement. Comme on pouvait l’imaginer, son adaptation a été difficile, et son rendement personnel s’en est ressenti. Même s’il y a eu du mieux sur ses deux dernières sorties, face à Orlando (18 points à 7/12 au tir, 6 rebonds, 7 passes décisives) puis San Antonio (13 points, 5 passes décisives en 28 minutes).

Pour la première fois, il a donc pu retrouver ses nouveaux coéquipiers vendredi pour sa toute première séance d’entraînement, puis une de plus hier en vue de la réception de Boston ce dimanche.

« Ça fait du bien, juste de pouvoir courir sur le terrain avec ces gars, et de faire beaucoup plus de choses que nous pouvons améliorer dans le jeu. C’était donc une bonne chose de se mettre au travail avec les gars », a-t-il déclaré avant de retrouver les Celtics ce soir, sa première équipe en NBA. « Juste de pouvoir faire des choses en rythme, revoir les systèmes, ce genre de choses. Pas comme lorsqu’on annonce un système et que quelqu’un doit me dire où je dois aller. Avec le temps, ça va s’améliorer ».

Une pause pour se poser

Même si la suite a prévu du lourd pour les Floridiens avec donc la réception de Boston puis deux déplacements à Milwaukee puis Philadelphie, tout devrait rentrer dans l’ordre ensuite avec le All-Star Break qui se profile, du 15 au 22 février, afin de pouvoir attaquer la fin de saison avec plus de certitudes. Sur le terrain, comme en dehors, puisque Terry Rozier a glissé qu’il allait en profiter pour prospecter dans l’immobilier local.

« Ça va m’aider à me poser et à trouver un endroit pour vivre. J’ai cherché un spot ici jusqu’à présent. Mais tout s’est bien passé. Je me sens privilégié, je n’ai pas à me plaindre. Rien n’aurait pu mieux se passer ».

Cette pause pour permettre à tout le groupe de refaire le plein est effectivement bienvenue pour Miami alors que l’heure commence à tourner et que la place dans le top 6 des hommes d’Erik Spoelstra est loin d’être assurée. Pour l’instant, Terry Rozier a perdu plus de matchs (5) qu’il n’en a gagné avec le Heat (4).

Une fois la pause consommée, ce sera le moment de lancer une nouvelle dynamique, au cours de laquelle ce groupe pourra donner sa pleine mesure, et Terry Rozier aura évidemment un rôle important à y jouer.

« Notre objectif sur ces trois prochains mois, c’est qu’on veut être en mesure de trouver un rythme dans lequel tout le monde peut jouer sur ses points forts, où les gars s’entraident les uns les autres », a confirmé coach Spoelstra à l’issue de la séance d’hier.

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 1.0 0.6 0.2 0.5 0.0 1.9 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.2 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.3 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.3 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.6 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 40 34 44.0 33.7 86.3 0.7 3.4 4.1 6.4 1.8 1.0 1.9 0.4 20.6 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2023-24 * MIA 10 30 35.9 23.4 95.8 1.0 3.5 4.5 5.6 1.9 0.8 1.1 0.2 12.6 Total 580 28 41.9 36.5 82.4 0.7 3.3 3.9 3.6 1.5 1.0 1.4 0.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.