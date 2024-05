Derrière un grand Donte DiVincenzo, les Knicks font le grand huit !

Et de huit pour les Knicks ! Malgré les blessures d’OG Anunoby et Julius Randle, la formation de Tom Thibodeau parvient à garder le cap. Et comme à Charlotte lors du match précédent, c’est Donte DiVincenzo qui a été le grand bonhomme de la soirée avec ses 33 points à 9/15 à 3-points, ce qui lui a valu une ovation amplement méritée du Madison Square Garden. Jalen Brunson (29 points, 9 passes décisives), Josh Hart (10 points, 10 rebonds, 10 passes) et Precious Achiuwa (18 points, 5 rebonds) ont également apporté leur pierre à l’édifice de ce nouveau succès.

Donte DiVincenzo a donné le ton d’entrée avec trois paniers à 3-points en premier acte, dont un pour boucler la période sur le score de 29-22. Mais c’est dans le troisième quart-temps que la rencontre a basculé pour de bon, alors que le trio Sexton-Dunn-Markkanen a relancé le Jazz en moins de trois minutes après le repos (61-60).

Les locaux ont d’abord passé un 13-1 avec un Jalen Brunson dans tous les bons coups (74-61). C’est ensuite un 15-0 alimenté par deux paniers à 3-points de Donte DiVincenzo, un de Jalen Brunson et un 2+1 de Precious Achiuwa qui a fait dérailler Utah pour de bon (91-66).

Chaleureusement salué par le Madison Square Garden, Donte DiVincenzo est allé chercher la barre des 30 points dans le dernier acte avec deux derniers missiles à 3-points sur deux services au poil de Josh Hart. Ce dernier s’est ensuite offert un triple-double en prenant un dernier rebond puis en réalisant sa 10e passe décisive de la soirée pour le dunk de Precious Achiuwa pour le dernier panier des Knicks dans cette victoire sans appel, 118 à 103.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Donte DiVincenzo double la mise. Il a été l’un des grands gagnants du trade entre les Knicks et les Raptors, et ses deux derniers matchs l’ont conforté dans sa position de joueur majeur aux côtés de Jalen Brunson sur les postes arrières. Déjà auteur de 28 points à Charlotte lors du match précédent, il a cette fois fait péter son record de loin avec 9 paniers à 3-points inscrits sur 15 tentatives.

– « Next-man up mentality ». Tom Thibodeau avait prévenu que compenser l’absence de Julius Randle ne serait pas l’affaire d’un seul joueur mais tout un collectif. Avec l’absence d’OG Anunoby en plus, le coach des Knicks attendait beaucoup des joueurs qui allaient prendre leur relais. Que ce soit Precious Achiuwa au poste 4 ou Josh Hart à l’aile, les deux ont livré deux grosses prestations pour pallier les absences de deux joueurs majeurs. Même s’il a encore du déchet, le premier a livré un de ses meilleurs matchs sous ses nouvelles couleurs (18 points à 8/13, 5 rebonds) et l’autre s’est épanoui dans le registre qu’on lui connait, avec son hyperactivité des deux côtés du terrain qui lui a valu un triple-double à 10 points, 10 rebonds, 10 passes décisives.

– Le mois de janvier presque parfait des Knicks. Les New-Yorkais ont bouclé le mois de janvier avec un bilan de 14 victoires pour 2 défaites. Malgré la blessure de Julius Randle sur la fin, ils ont su poursuivre leur série avec ce 8e succès de suite. Surtout, c’est le meilleur bilan de la franchise pour un début d’année civile depuis… 1994 ! De quoi nourrir des ambitions pour la suite de la saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.