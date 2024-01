Stephen Curry et Sabrina Ionescu s’affronteront bien à 3-points !

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et la rumeur a été confirmée par la NBA : Stephen Curry (Golden State Warriors) et Sabrina Ionescu (New York Liberty) se défieront à 3-points le 17 février, lors du All-Star Weekend d’Indianapolis !

Ce duel inédit opposant un joueur à une joueuse reprendra le format habituel du concours à 3-points et il se déroulera entre les traditionnels Three-Point Contest et Dunk Contest.

D’un côté, Stephen Curry shootera depuis la distance NBA avec des ballons NBA. De l’autre, Sabrina Ionescu shootera depuis la distance WNBA avec des ballons WNBA. Les deux défendront une association caritative au cours de cette soirée, chacun de leurs tirs réussis leur apportant 1 000 dollars (ballon normal), 2 000 dollars (ballon bonus) ou 3 000 dollars (tir du milieu de terrain).

Depuis l’été dernier, Sabrina Ionescu détient le record absolu dans un concours à 3-points : 37 points, avec 20 paniers d’affilée. Faisant mieux que les 31 points de Stephen Curry en 2021 (et Tyrese Haliburton en 2023).

Recordman NBA du nombre de paniers à 3-points en carrière (3 577) et sur une saison (402), Stephen Curry sera donc confronté à la recordwoman WNBA du nombre de paniers à 3-points sur une saison (128).

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 40 34 44.9 40.3 92.8 0.5 3.8 4.2 5.0 1.9 0.9 3.0 0.4 27.3 Total 922 34 47.4 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.4 1.6 3.1 0.2 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.