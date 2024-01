Stephen Curry prêt à défier… Sabrina Ionescu au concours à 3-points ?

Pas retenu parmi les titulaires du All-Star Game, une première dans sa carrière depuis qu’il a explosé en 2013/14 (hors blessure), Stephen Curry devrait cependant être retenu parmi les remplaçants et faire le déplacement à Indianapolis.

D’autant que cet All-Star Weekend 2024 pourrait lui permettre de participer à quelque chose d’inédit : un affrontement avec une joueuse WNBA, en la personne de Sabrina Ionescu !

Non pas dans un-contre-un traditionnel, mais dans un concours à 3-points d’un genre nouveau, et donc mixte. « Je crois que je dois la défier » a formulé le double MVP à son coéquipier Brandin Podziemski, en marge du match de ce jeudi entre les Warriors et les Kings (défaite).

Le recordman face à la recordwoman ?

Ce à quoi Sabrina Ionescu a répondu immédiatement sur les réseaux sociaux : « Allons-y ! On se retrouve derrière la ligne à 3-points… » !

Si Stephen Curry tient tant à « régler ça une bonne fois pour toutes », c’est parce que la joueuse du New York Liberty détient depuis cet été le record absolu dans un concours à 3-points : 20 réussites à la suite, pour 37 points à l’arrivée ! De quoi faire mieux que les 31 unités de Stephen Curry en 2021 (et Tyrese Haliburton en 2023)…

En bon compétiteur, le meneur de Golden State se verrait donc bien participer à son huitième « Three-Point Contest », lui qui s’est déjà imposé à deux reprises par le passé : en 2021 bien sûr, mais aussi en 2015. Rendez-vous le 17 février prochain pour le triplé, face (entre autres) à Sabrina Ionescu ?

