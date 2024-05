All-Star Game 2024 | LeBron James titulaire, capitaine et seul détenteur d’un record

Dans la continuité du troisième pointage de la semaine dernière, LeBron James (Ouest) et Giannis Antetokounmpo (Est) finissent en tête des votes désignant les titulaires du All-Star Game 2024, le 73e de l’histoire. Les fans représentaient 50% des voix, tandis que les joueurs et les médias pesaient 25% chacun.

Cela signifie que, comme en 2019, 2020 et 2023, l’ailier des Lakers et l’intérieur des Bucks seront capitaines d’une équipe, c’est-à-dire celle de leur conférence, car la NBA a décidé de revenir à l’ancienne formule avec une opposition entre Est et Ouest. Il n’y aura donc plus de Draft All-Star, où les deux joueurs les plus populaires constituaient eux-mêmes leur effectif sans tenir compte des conférences de chaque All-Star.

Pour la petite anecdote, précisons que le « King » devient le seul détenteur du nombre de sélections au All-Star Game, décrochant cette année sa 20e étoile, soit une de plus que Kareem Abdul-Jabbar.

Stephen Curry sur la touche !

Le dimanche 18 février prochain, du côté d’Indianapolis, LeBron James et Giannis Antetokounmpo ne seront évidemment pas les seuls à se trouver sur le parquet du Bankers Life Fieldhouse au moment de l’entre-deux, puisqu’ils seront chacun accompagnés de quatre autres joueurs dans le cinq.

À l’Ouest, « LBJ » sera entouré du MVP des Finals en titre Nikola Jokic (6e sélection), de Kevin Durant (14e sélection), Luka Doncic (5e sélection) et enfin Shai Gilgeous-Alexander (2e sélection), préféré à Stephen Curry et qui ne sera au mieux « que » remplaçant, rien que ça !

À l’Est, le « Greek Freak » (8e sélection) sera épaulé par le MVP en titre Joel Embiid (7e sélection), Jayson Tatum (5e sélection), Tyrese Haliburton (2e sélection) et enfin son propre coéquipier Damian Lillard (8e sélection), finalement préféré à Trae Young, Donovan Mitchell ou encore Jalen Brunson.

Pour rappel, l’annonce des remplaçants tombera jeudi prochain et ils seront choisis par les 30 coaches de la ligue.

LES TITULAIRES DE CHAQUE CONFÉRENCE

Ouest : L. Doncic (DAL) — S. Gilgeous-Alexander (OKC) — L. James (LAL) — K. Durant (PHX) — N. Jokic (DEN)

Est : T. Haliburton (IND) — D. Lillard (MIL) — J. Tatum (BOS) — G. Antetokounmpo (MIL) — J. Embiid (PHI)

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.