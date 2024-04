All-Star Game 2024 : Stephen Curry et Trae Young gardent le cap

À deux jours de la conclusion des votes, pas de changement à souligner au niveau des choix du public pour le All-Star Game 2024, comme révélé par le troisième et dernier pointage de la NBA.

À l’Ouest, LeBron James (Lakers) reste leader et donc capitaine avec près de quatre millions de voix, étant accompagné par Stephen Curry (Warriors), Nikola Jokic (Nuggets), Luka Doncic (Mavericks) et Kevin Durant (Suns). Comme la semaine dernière, seul Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) semble capable de déloger Stephen Curry du cinq, puisqu’il est passé sous la barre des 300 000 votes de retard.

À l’Est, rien ne bouge non plus, avec Giannis Antetokounmpo (Bucks) en intouchable capitaine et qui devance toujours Joel Embiid (Sixers), Jayson Tatum (Celtics), Tyrese Haliburton (Pacers) et Trae Young (Hawks). À surveiller, cependant, la lutte entre Damian Lillard (Bucks) et Trae Young, car l’ancien Blazer compte environ 85 000 voix de moins que Young.

Résultats dans une semaine

Pour rappel, les votes seront clos le 20 janvier prochain et le All-Star Game se déroulera à Indianapolis le 18 février prochain.

Les joueurs et les médias se joindront ensuite aux fans pour sélectionner leurs titulaires, qui seront annoncés dans une semaine, le 25 janvier. Les fans représenteront 50% des voix, tandis que les joueurs actuels et le panel de médias pèseront 25% chacun. Les remplaçants seront, de leur côté, sélectionnés par les 30 coachs.

Une édition 2024 charnière, puisque la NBA a décidé de revenir à l’ancienne formule avec une opposition entre l’Est et l’Ouest. Il n’y aura donc plus de Draft All-Star, avec deux capitaines qui constituaient leurs effectifs sans tenir compte des conférences de chaque All-Star.