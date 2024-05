Voici les maillots du All-Star Game 2024 !

Le compte à rebours a débuté, à moins d’un mois du All-Star Game, et c’est aujourd’hui que l’on connaîtra les noms des cinq titulaires pour chaque conférence, désignés à 50% par le public, à 25% par les médias et à 25% par les joueurs. À quelques heures de cette révélation, la NBA dévoile les maillots de l’édition 2024. Pour le retour de l’opposition classique « Est/Ouest », Jordan Brand a opté pour du rouge et du bleu, également classique.

Mais c’est le lieu et l’histoire d’Indianapolis, et de sa franchise, qui ont inspiré la confection des maillots. On part sur un look rétro avec des fines bandes pour rappeler celles des Pacers, et un lettrage en blanc nacré. C’est encore plus marquant pour la veste d’échauffement, qui reprend la coupe des vestes des Hoosiers, l’équipe universitaire. Les maillots seront mis en vente dès ce soir sur le NBA Store.

On peut également noter la présence du logo « NBA All-Star 2024 » ou encore cinq étoiles de chaque côté du maillot représentant les cinq joueurs de chaque équipe présents sur le terrain. Le logo figure également sur le côté du short, entouré d’un grand cercle qui rend hommage à un monument du centre-ville d’Indy.