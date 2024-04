Votes du All-Star Game 2024 | Trae Young bouscule la hiérarchie

Trois semaines après l’ouverture du scrutin, la NBA publie un nouveau pointage des votes du public pour le All-Star Game 2024. Les tendances aperçues lors du premier pointage se confirment, et certains joueurs semblent déjà dans l’avion pour Indianapolis, où le All-Star Week-end se déroulera du 16 au 18 février 2024.

À l’Ouest, c’est le statu-quo puisque derrière LeBron James et ses quelque trois millions de votes, on retrouve toujours Stephen Curry (Warriors), Nikola Jokic (Nuggets), Luka Doncic (Mavericks) et Kevin Durant (Suns). Seul Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) semble en mesure de s’inviter dans ce cinq de l’Ouest mais il a déjà 400 000 voix de retard sur Curry.

Un duel Lillard-Young pour une place à l’Est

À l’Est, Giannis Antetokounmpo devance toujours Joel Embiid (Sixers) et Jayson Tatum (Celtics) dans le frontcourt. En revanche, ça bouge du côté du backcourt puisque Tyrese Haliburton (Pacers) est désormais suivi par Trae Young (Hawks). Le meneur d’Atlanta a pris la place de Damian Lillard (Bucks), qui le talonne de 35 000 voix. En clair, leur chassé-croisé devrait se prolonger, et ce sont les votes des joueurs et des journalistes qui pourraient les départager.

Pour rappel, les votes seront clos le 20 janvier prochain, et le All-Star Game se déroulera à Indianapolis le 18 février prochain. Les joueurs et les médias se joindront ensuite aux fans pour choisir leurs propres All-Stars. Les fans représenteront 50% des voix, tandis que les joueurs actuels et le panel de médias pèseront 25% chacun. Les remplaçants seront, de leur côté, sélectionnés par les 30 coachs.

Une édition charnière puisque la NBA a décidé de revenir à l’ancienne formule avec une opposition entre l’Est et l’Ouest. Il n’y aura donc plus de Draft All-Star, avec deux capitaines qui composaient leurs effectifs sans tenir compte des conférences de chaque All-Star.