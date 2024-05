Giannis Antetokounmpo soutient la prolongation d’Adam Silver

« Contrat au maximum ? Sept ans pour 350 millions de dollars ? » Voilà à quoi devrait prétendre Adam Silver, pour sa prolongation de contrat, si l’on s’en tient à Giannis Antetokounmpo. Une blague de la part de la superstar des Bucks en guise de soutien envers celui qui a contribué à l’explosion des montants des contrats réservés aux grands noms de la ligue.

« Il fait un travail incroyable. Il a toujours été là pour nous. Jamais il n’a refusé une discussion sur quelque chose qui me dérangeait. Chaque fois que je le souhaite, je peux prendre contact avec lui et organiser une réunion… Il est toujours disponible pour nous », lâche plus sérieusement le Grec, interrogé par AP, lui-même signataire d’une prolongation de 186 millions de dollars sur trois ans, en octobre dernier.

Horizon 2030

On doute que le nouveau contrat du grand patron de la ligue atteigne une telle folie alors qu’ESPN a récemment révélé les discussions formelles avec le « Board of Governors » (comité directeur) de la ligue, qui réunit les 30 propriétaires des franchises. Le nouveau contrat entre la NBA et Adam Silver, qui s’apprête à « fêter » les 10 ans de sa succession de David Stern, pourrait aller jusqu’à l’horizon 2030. De quoi calmer les envies de la NFL de le « piquer » à la NBA.

« Je suis heureux pour lui. Il a fait progresser cette ligue de façon remarquable et l’a rendue plus mondiale. Et je pense qu’il va continuer à le faire et à accomplir de grandes choses », souhaite Kawhi Leonard, en pensant sans doute au fait que près d’un quart des joueurs NBA actuels ne sont pas nés sur le sol américain. Et que Joel Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo se partagent le titre de MVP depuis 2019.

« Notre ligue, depuis mon arrivée jusqu’à aujourd’hui, est dix fois meilleure. Tout est mieux organisé. Je pense qu’il a fait un travail formidable. C’est clairement un ‘joueur’ qui mérite le contrat maximum », plaisante encore Giannis Antetokounmpo, drafté en 2013.