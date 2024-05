Duncan Robinson, la saison du renouveau

Moins en vue ces deux dernières années avec la concurrence de Max Strus et Gabe Vincent, Duncan Robinson a retrouvé du poil de la bête sur le plan individuel cette saison. Le shooteur du Heat a ainsi réalisé une saison pleine, au point même d’obtenir quelques votes pour le Most Improved Player !

Mais pour Duncan Robinson, ce rebond n’est pas forcément lié à un travail acharné produit l’été dernier, mais plutôt à un changement de mentalité.

« Je trouvais que la chose la plus importante et le secteur à améliorer, c’était le mental », souligne-t-il au Miami Herald. « C’est l’aboutissement de beaucoup de travail. Quand vous progressez d’une année à l’autre, les gens ciblent l’été précédent comme si tout d’un coup, on avait fait des choses jamais faites auparavant. Je suis une personne très routinière, et j’ai essentiellement fait la même chose que d’habitude. Bien sûr, il y a des ajustements, mais le plus important a été le changement de mentalité. »

Le meilleur est encore à venir

Certes « aidé » par les blessures de Tyler Herro et Jimmy Butler, et bien sûr les départs de Max Strus et Gabe Vincent, qui lui ont redonné un rôle essentiel dans l’attaque fébrile de Miami, Duncan Robinson a tout de même signé une saison pleine avec 68 matchs à 12.9 points de moyenne (le double de la saison précédente), à 45% aux tirs, dont 39.5% de loin. Le joueur du Heat a aussi plus que doublé ses prises aux rebonds et ses passes décisives.

Pas mal pour un joueur qui vient de souffler ses 30 bougies, et qu’on a souvent présenté comme unidimensionnel…

Le sniper s’est ainsi davantage aventuré dans la peinture cette saison et a signé son record de passes décisives, preuve qu’il n’est pas qu’un shooteur en bout de chaîne. Mieux, il assure que ses plus belles années sont devant lui.

« Ce qui est fou, c’est que je viens d’avoir 30 ans », conclut-il. « Mais ce qui est peut-être encore plus fou, c’est que je pense encore que je suis loin d’être un produit fini. Beaucoup de gens disent qu’à partir de 28 ans, on atteint son ‘prime’, mais j’ai l’impression que mon ‘prime’ est encore devant moi. »

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 11 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 30 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 26 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 17 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 2023-24 MIA 68 28 45.0 39.5 88.9 0.2 2.3 2.5 2.8 2.4 0.7 1.4 0.2 12.9 Total 349 26 43.3 39.8 87.2 0.2 2.5 2.7 1.7 2.4 0.5 1.0 0.2 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.