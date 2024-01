En pleine confiance, Duncan Robinson est devenu un attaquant plus complet

« Duncan (Robinson) est tellement talentueux offensivement et sait se fondre dans l’équipe. Il sait comment être complémentaire à chaque dispositif, et il sait aussi comment être un point central de l’action. Il force l’adversaire à surréagir. Il a une incroyable cohésion avec Jimmy Butler, qui est en grande partie due à celle qu’il a su créer avec Bam Adebayo. C’est aussi devenu un très bon poseur d’écrans ».

Erik Spoelstra avait profité d’un gros match de Duncan Robinson face aux Raptors le mois dernier (21 points, 6 rebonds, 7 passes décisives) pour souligner l’apport de son joueur dans la bonne tenue du Heat sur cette première partie d’exercice.

Alors qu’on pouvait penser qu’il avait atteint son plein potentiel dans son rôle de sniper, le shooteur de Miami s’est redécouvert cette saison, dans un profil plus complet, plus tranchant vers le cercle et plus à l’aise ballon en main.

Un joueur de basket plus complet en attaque

Avec les départs de Gabe Vincent et Max Strus, il est de nouveau plus sollicité par Erik Spoelstra, qui a pratiquement doublé son temps de jeu par rapport à la saison dernière.

Au-delà des stats, ses meilleures en carrière, Duncan Robinson a évolué dans un rôle plus polyvalent. Pour lui, ce changement est avant tout dû à son approche mentale et sa confiance, développée au fil des années.

« Je n’ai pas vraiment changé ma préparation, d’un point de vue physique. Le plus grand changement a été au niveau des objectifs et de l’approche », a-t-il déclaré. « Comme vous le savez, la réussite à ce niveau se joue en grande partie dans la tête. Cette année, tout d’abord, je bénéficie d’une grande liberté et je peux être moi-même sur le terrain. Mais j’ai aussi essayé de m’affirmer, d’avoir confiance en moi. Je pense que ça fait une grande différence pour moi ».

Sur le plan du jeu, on le sent également moins cantonné dans son rôle de menace extérieure, même si ça reste son arme première. Davantage créateur, il n’hésite plus à s’aventurer dans la peinture pour faire des choix, pour lui ou pour les autres. Il a pratiquement déjà atteint son record de passes décisives sur une saison (129 en 2021/22) avec 110 offrandes en 35 matches. Là encore, c’est un ajustement mental qui a permis de le libérer.

« J’ai toujours pensé que ma façon de sentir le jeu était l’un de mes points forts. Cette année, j’ai été un peu moins obsédé par la question de savoir comment je devais me procurer des positions à 3-points. J’ai l’impression que j’ai pu être un peu plus un joueur de basket complet et faire des choses différentes, ce qui a été fun ».

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 11 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 30 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 26 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 17 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 2023-24 MIA 35 29 45.5 41.4 86.0 0.3 2.3 2.6 3.1 2.4 0.6 1.3 0.2 13.9 Total 316 26 43.2 40.0 86.5 0.2 2.5 2.7 1.6 2.4 0.5 0.9 0.2 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.