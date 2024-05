Kyrie Irving – Anthony Edwards, l’excitant duel de générations !

Kyrie Irving a rectifié le tir. Alors que le meneur des Mavs n’avait pas réalisé un match à plus de 22 points en demi-finale de conférence face à OKC, il en a inscrit 30 dans la victoire des siens (108-105) lors du Game 1 de la finale de conférence Ouest. Dont 24 dans le premier quart-temps. Peut-être qu’il était particulièrement motivé par son duel contre Anthony Edwards.

Dès la fin du Game 7 face aux Nuggets, l’arrière All-Star des Wolves avait prévenu qu’il voulait défier son aîné : « On va s’éclater ! Mon duel sera face à Kyrie, et on va s’amuser. On verra de quoi je suis capable contre lui. »

Message reçu 5/5 pour Kyrie Irving qui a montré qu’il pouvait encore hausser le ton en finissant la rencontre avec 30 points à 12/23 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives. Individuellement et collectivement, l’aîné a dominé le gamin.

« Je l’ai utilisé comme motivation. Quand j’étais assis à la maison et que je l’ai vu, je me suis dit que c’était juste un signe de respect, » explique Kyrie Irving. « J’étais à la maison avec ma famille, je regardais le Game 7, puis Ant’ a dit : » Je veux Kyrie. » Mais c’est aussi sa mentalité, de n’avoir peur de rien et c’est pourquoi nous adorons Ant’. Je savais aussi quel type de match ça allait être. Le premier match, mais aussi pour le reste de la série. «

La nouvelle génération veut le pouvoir

Au-delà de la petite phrase, c’est surtout ce duel entre la nouvelle et l’ancienne génération pour régner sur la conférence qui motive sans doute Irving. Le champion NBA 2016 retrouve les finales de conférence à 32 ans, et c’est une première depuis qu’il a quitté Cleveland. Au tour précédent, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui s’était mis en travers de son chemin, et Dallas a passé l’obstacle avec un Irving transformé en « glue guy« .

Cette fois, c’est Anthony Edwards et c’est aussi une superstar en devenir. Avec les Wolves, il vient d’éliminer le champion en titre (Denver) et le MVP de la saison régulière (Nikola Jokic). Edwards respire la confiance et la joie de jouer. L’arrière des Wolves s’est illustré par une grosse défense sur Jamal Murray et il adore défier les meilleurs.

« J’adore, il n’y a rien de mieux » s’amuse Kyrie Irving à propos du match dans le match avec Edwards. « Quand Ant était un peu plus jeune, je suis sûr qu’il me regardait. Et lorsqu’il était au lycée, je le regardais jouer. Pour moi, cela fait partie de ces duels excitants que j’ai hâte de jouer. […] Je respecte sa mentalité, de n’avoir peur de rien. C’est pourquoi je l’apprécie comme compétiteur et comme personne. Mais une fois qu’on est sur le terrain, on donnera tout. »