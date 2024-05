Anthony Edwards, la confiance absolue

Reboostés par un clip de highlights avant le Game 6, Anthony Edwards et ses coéquipiers ont arraché un Game 7 à Denver. Tout se jouera ce dimanche donc, et bien malin celui qui peut déjà annoncer le vainqueur de cette rencontre décisive.

L’arrière All-Star, qui tourne à 29.7 points de moyenne dans cette série, a déjà sa réponse. « On est confiant parce qu’on est une grande équipe. On va affronter une autre grande équipe et on a la sensation qu’on est la meilleure équipe des deux. C’est toute la confiance dont on a besoin », explique-t-il.

Le match pour devenir une superstar

Avec trois grosses victoires dans la série (26 points d’écart de moyenne), dont deux à Denver, les troupes de Chris Finch peuvent effectivement y croire. « Les deux succès à Denver ne veulent rien dire. Ils nous ont botté les fesses chez nous, donc ça n’a pas de valeur. Il s’agit surtout désormais de qui jouera le mieux dans cette partie », poursuit Anthony Edwards.

Ce match face aux champions en titre est aussi une étape importante pour le All-Star des Wolves. Non seulement il s’agit de rejoindre Dallas en finale de conférence, mais également d’envoyer un message fort en faisant tomber le champion et Nikola Jokic, le MVP 2024. En confirmant ainsi son statut de superstar en devenir.

« Je veux gagner pour moi-même », répond-il quand on lui demande s’il veut l’emporter pour Mike Conley, qui n’a toujours pas gagné un Game 7 en carrière après quatre tentatives. « Je n’étais pas là avec Mike quand il jouait ces matches-là, donc ça n’a rien à voir avec moi. Je veux gagner pour moi. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.