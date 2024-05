Les Spurs de Victor Wembanyama retournent les Wolves !

Les Spurs ont décroché une deuxième victoire consécutive pour porter leur total à dix succès cette saison. Mais à la différence du match remporté face à Portland, cette prestation face à Minnesota, l’une des meilleures équipes de la NBA, restera comme un moment fort de la saison de cette équipe et de son rookie star, Victor Wembanyama, auteur de 23 points, 10 rebonds et 6 passes décisives et bien entouré par le quatuor Jones-Vassell-Johnson-Sochan.

On attendait de voir comment le rookie français allait s’en sortir face à la raquette Towns-Gobert. Et encore une fois, « Wemby » s’en est plutôt bien sorti, passant deux paniers à 3-points dont un avec la faute de Karl-Anthony Towns. Mais comme souvent, San Antonio a commencé à souffrir dès la sortie de sa pépite, en encaissant en l’occurrence un 19-3 suite au retour sur le banc de Victor Wembanyama, une série qui a permis à Anthony Edwards de se faire plaisir avec 9 points et 2 passes décisives (23-36).

Le retour du Français a redonné vie aux Spurs, « Wemby » se montrant décisif à la finition ou à la passe pour faire briller Cedi Osman, Devin Vassell ou encore Keldon Johnson, et permettre aux Spurs de rester dans le coup (44-54). Après un 3-points de Tre Jones et un panier de Jeremy Sochan, les locaux avaient même réduit l’écart à -7 (52-59), jusqu’à ce qu’Anthony Edwards ne termine très fort avec un 3-points, une interception puis un tir à mi-distance à une seconde de la mi-temps (52-64).

Deux lancers-francs cruciaux ratés par « Wemby »

San Antonio a maintenu la pression au retour des vestiaires, entre les deux paniers à 3-points de Devin Vassell et les paniers venus d’ailleurs de Victor Wembanyama. Le trident Edwards-Towns-Gobert a su garder le cap jusqu’à la fin du troisième quart-temps (80-90) avant de commencer à vaciller sous les coups de boutoir de plus en plus insistants des Texans.

La tendance s’est en effet soudainement inversée, à tel point que les Wolves ont encaissé un 18-5 sur les cinq premières minutes de la période ! À la base de cette folle série, il y a bien sûr eu la défense compacte des Spurs articulée autour de « Wemby » en maître de dissuasion, mais aussi quelques coups d’éclat offensifs, comme les deux paniers à 3-points de Doug McDermott et celui de Keldon Johnson ou les trois paniers de Jeremy Sochan notamment après avoir fait perdre son short à Anthony Edwards sur une feinte de grand-père (100-97) !

À +3 à l’entrée du « money-time » avec le momentum de leur côté (et Wemby sur le banc), les hommes de Gregg Popovich ont su résister tant bien que mal aux assauts de KAT, s’appuyant sur Devin Vassell et Dominick Barlow, et forçant Anthony Edwards à sortir un gros 3-points pour égaliser à 107-107.

Avec Victor Wembanyama de retour pour disputer les trois dernières minutes, tous les espoirs étaient permis pour San Antonio. D’autant plus lorsque Devin Vassell s’est offert un drive devant la paire Towns-Gobert et que Victor Wembanyama a surenchéri avec un 3-points devant Rudy Gobert (112-107) !

Dos au mur, les Wolves sont revenus dans le coup grâce à un 3-points et un lay-up de l’ennemi public numéro 1, Anthony Edwards, pour égaliser à 112-112, le tout alors que « Wemby » venait de manquer deux lancers cruciaux ! Mais sur les deux dernières possessions du match, Keldon Johnson a su inscrire un lancer sur ses deux tentatives, tandis que Karl-Anthony Towns a manqué le tir de la gagne, laissant le FrostBank Center exploser de joie (113-112).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de la chauve-souris de San Antonio. Le début de rencontre a été perturbé par la présence d’une chauve souris dans la salle ! Puisque Manu Ginobili n’est plus là pour l’attraper à mains nues, c’est… la mascotte du club qui a été envoyée avec un attrape papillon pour essayer de la capturer. Le coyote a finalement réussi son coup après plusieurs échecs, permettant la reprise du match, le tout sous l’œil amusé… de Manu Ginobili, présent en tribunes pour l’occasion.

– Le duel en haute altitude entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert. C’était la troisième confrontation de la saison entre San Antonio et Minnesota, et c’est donc la première victoire pour les Spurs de Victor Wembanyama. Ce dernier aura encore une fois été prépondérant dans le succès des siens, au-delà de ses qualités ballon en main, par la façon dont il attire l’attention en attaque et sa force de dissuasion en défense. Il a su rester concentré même après avoir pris deux fautes très vite en premier quart-temps. On retiendra aussi ses 6 ballons perdus, et ses deux lancers manqués qui auraient pu tuer le match. Mais dans l’ensemble, ça reste très fort, surtout face à un tel duo, avec pour l’occasion un Rudy Gobert davantage finisseur, terminant à 19 points à 8/9 au tir.

– Anthony Edwards privé de ballon du match. Lui aussi très impressionnant sur cette rencontre, Anthony Edwards a répondu présent à chaque fois que son équipe a eu besoin de lui, terminant à 32 points à 12/18 au tir et 6/8 de loin, mais aussi 12 passes décisives ! Sur la dernière action du match en revanche, il a été parfaitement pris à deux, suffisamment haut, pour être contraint de lâcher le ballon à Karl-Anthony Towns. Et alors que le chrono tournait, il ne l’a plus revu, laissant KAT seul maître de l’issue du match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.