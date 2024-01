Les Knicks continuent d’impressionner face au Heat

Deux jours après les Nuggets, voilà que les Knicks se farcissent le Heat, l’autre finaliste sortant, en plein samedi après-midi. Et, comme face à Denver jeudi, ils n’ont pas fait dans la dentelle aujourd’hui, en s’offrant une nouvelle victoire autoritaire (125-109) contre un candidat désigné au titre.

Comme souvent, Jalen Brunson (32 points, 8 passes) a été exemplaire pour mener New York vers son sixième succès d’affilée, recevant l’aide de Julius Randle et OG Anunoby (19 points chacun) pour dompter Jimmy Butler (28 points, 8 rebonds, 3 interceptions) et plus globalement tout Miami, qui s’incline de son côté pour la sixième fois consécutive.

À RETENIR

– New York reçu 6/6. Sixième victoire consécutive des Knicks, qui ne cessent d’impressionner collectivement, et ce de chaque côté du parquet, depuis qu’OG Anunoby a rejoint leurs rangs (12-2). Sous l’impulsion d’un Jalen Brunson qui confirme son futur statut de néo-All-Star, les hommes de Tom Thibodeau semblent sûrs de leur force, ne doutant que rarement même quand ils sont dans le dur. Surtout, ils donnent l’impression de pouvoir accélérer presque sur commande et parviennent, ensuite, à tenir leur avantage. Les voilà de retour dans le Top 4 et, à ce rythme-là, ils ont tout pour être l’un des épouvantails des prochains playoffs…

– Miami poursuit sa glissade. À l’inverse des Knicks, le Heat n’est pas sur la pente ascendante mais bien descendante, voire carrément glissante, puisque cela fait désormais six défaites consécutives pour les Floridiens. La greffe Terry Rozier peine encore à prendre et, quand Bam Adebayo n’est pas inspiré et que la défense se montre plus permissive qu’à l’accoutumée, il devient bien sûr difficile pour les joueurs d’Erik Spoelstra d’espérer du positif. Surtout contre un adversaire aussi rodé que les Knicks, qui les a notamment punis quand Jimmy Butler était sur le banc en début de dernier quart-temps. Mais le groupe est enfin au complet…

– Julius Randle blessé. Le seul point noir de la journée à New York concerne la sortie sur blessure de son intérieur All-Star, à cinq minutes de la fin. Touché à l’épaule droite (luxation) après une chute provoquée par la tentative de passage en force de Jaime Jaquez Jr, il a donc directement regagné le vestiaire et Tom Thibodeau s’est dit déjà « très inquiet » pour son joueur en conférence de presse. Son indisponibilité reste inconnue mais se comptera en semaines, alors que les Knicks prient pour qu’elle ne soit pas trop longue…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.