Jarred Vanderbilt, le Monsieur plus des Lakers a encore frappé

Scène cocasse en conférence de presse quand D’Angelo Russell interrompt Austin Reaves pour mettre un sujet sur la table : Jarred Vanderbilt. « Assurez-vous d’envoyer de l’amour à Vando quand vous écrirez sur Twitter, il s’est démené », réclame le meneur des Lakers aux journalistes. « Il devrait être à ma place là », complète son coéquipier sur le podium.

Un bon moyen pour les deux hommes, auteurs respectivement de 29 et 20 points avec d’excellents pourcentages, de saluer l’impact de l’intérieur face aux Bulls. Toujours en sortie du banc des Lakers, le joueur de 24 ans a apporté une contribution précieuse.

LeBron James apprécie sa lecture du jeu

Sa présence au rebond, son énergie habituelle en défense à l’instar de son contre autoritaire sur une pénétration de Coby White, des lignes de passes coupées… Sans oublier de l’opportunisme en attaque, à l’instar de son panier à la toute fin de la première période, après un ballon perdu des Bulls.

« Vando nous apporte un niveau d’intensité défensive dont on manque lorsqu’il n’est pas là. Il commence maintenant à tout mettre en place avec son jeu d’attaque. Il lit bien le jeu quand son défenseur va faire la prise à deux. Il joue dans les petits espaces, il termine au cercle, il nous a même offert une finition main droite qu’on n’avait pas encore vue ! », énumère LeBron James qui ne s’y trompe pas : les Lakers retrouvent le Vanderbilt de la saison passée, débarrassé de ses pépins physiques.

Un joueur au « caractère teigneux » comme le dit son coach, Darvin Ham, qui brille ses qualités d’anticipation. « Durant une session de tirs, lui et moi avons parlé du fait qu’il est très bon pour se projeter sur l’action suivante. S’il reçoit le ballon, avec de l’espace autour de lui, s’il ne veut pas prendre son tir dans le corner à 3-points, il est bon pour enchaîner », juge le technicien.

Une vraie montée en puissance

Face aux Bulls, celui-ci a pu le voir à l’œuvre des deux côtés du terrain. En 27 minutes, il a apporté 17 points (8/11 aux tirs dont 1/1 derrière l’arc), 5 rebonds et 3 interceptions. Il s’agissait de sa meilleure sortie de la saison, après deux récents matchs à 12 points, alors qu’il n’avait pas encore atteint la barre des 10 points jusqu’ici.

De quoi réjouir son coach : « On a parlé du fait qu’il pénètre davantage, d’attaquer le cercle, et il a été capable de le faire ce soir. Ce qui est super ne fait qu’ajouter une corde supplémentaire sur ce qu’il peut faire et nous apporter. Son activité a été phénoménale. »

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 17 4 47.4 0.0 60.0 0.4 0.9 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.4 2019-20 * All Teams 11 4 62.5 0.0 100.0 0.3 0.6 0.8 0.2 0.6 0.3 0.6 0.1 1.1 2019-20 * DEN 9 5 71.4 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 * MIN 2 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 18 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.5 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 * All Teams 78 24 54.8 32.2 69.1 2.2 5.3 7.5 2.4 2.4 1.1 1.2 0.3 7.9 2022-23 * UTH 52 24 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2022-23 * LAL 26 24 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 2023-24 LAL 29 20 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2 Total 273 21 56.8 29.0 64.5 2.0 4.4 6.4 1.5 2.0 1.1 1.0 0.4 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.