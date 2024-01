Les Lakers signent un festival d’adresse pour abattre les Bulls

Neuf victoires en autant de rencontres. Voilà le bilan des Lakers cette saison lorsqu’ils atteignent ou dépassent la barre des 130 points inscrits. Cette nuit face aux Bulls, les Californiens sont allés chercher la dizaine de points supplémentaires pour signer le plus gros carton offensif de leur saison (141-132).

Avec à l’arrivée, une galaxie de statistiques parlantes : quatre titulaires (D’Angelo Russell, LeBron James, Anthony Davis et Austin Reaves) à 20 points ou plus, un ratio à 3-points exceptionnel (20/31 soit 64.5% de réussite !), 61% d’adresse toute la soirée, 35 passes décisives pour 53 tirs convertis… Difficile dans ce contexte pour les Bulls, qui n’avaient jamais encaissé autant cette saison, de résister.

Une recette simple : fixation au poste pour libérer les shooteurs

Les visiteurs ont réussi à faire jeu égal pendant une bonne partie de la première période (31-32 après 12 minutes), avant de commencer à céder, par trop de maladresse ballon en main, à la fin du deuxième quart-temps. Les Lakers ont profité de séquences beaucoup trop brouillonnes de leurs adversaires pour finir fort avant d’aller au vestiaire (73-57).

En s’appuyant sur une recette simple – mettre le ballon au poste pour attirer l’aide et libérer des espaces pour ses shooteurs – Los Angeles a continué à trouver la cible sans difficulté. À l’instar d’un D’Angelo Russell déchaîné dans le troisième quart-temps : 17 points inscrits dont un festival en fin de quart-temps, avec une série de trois paniers primés, toujours du même endroit.

Alors qu’on s’orientait vers le « blowout » absolu (112-93), le trio DeMar DeRozan – Coby White – Nikola Vucevic a continué à pousser pour ramener Chicago à une dizaine de points. Les Bulls ont notamment profité de la naïveté d’Austin Reaves, auteur de plusieurs fautes sur des tirs à 3-points adverses. Pas de quoi vraiment inquiéter les locaux dans le final.

LeBron James délivrait une merveille de passe, la 12e de sa soirée, vers un Jarred Vanderbilt, véritable facteur X des Lakers ce soir grâce à son énergie, oublié sous le cercle. Et les Lakers finissaient pas s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– D-Lo reste chaud ! Voir un joueur convertir un « catch-and-shoot » à deux mètres de la ligne à 3-points est forcément bon signe. Ce tir en fin de première période, avant son festival dans le troisième quart-temps, témoigne du niveau de confiance affiché par D’Angelo Russell. Malgré son peu d’investissement défensif devant Alex Caruso en début de rencontre, le meneur des Lakers a signé une nouvelle prestation de haut niveau. Avec encore une grosse base d’adresse à 3-points. Il s’agit de son 5e match de suite à 20 points ou plus.

– Rotations resserrées. Malgré la physionomie de la rencontre, Billy Donovan et Darvin Ham n’ont pas du tout ouvert leur banc. Puisque l’un comme l’autre ont principalement compté sur un groupe de sept joueurs (plus de 12 minutes de jeu). Ce qui peut étonner quand on sait que les locaux comptaient 19 points d’avance à l’entame du quatrième quart-temps.

– Les Lakers quittent Los Angeles. Après plusieurs semaines à domicile, les Californiens démarrent l’un des plus longs « road trip » de leur saison face à une majorité d’équipes dans le négatif : Warriors, Rockets, Hawks, Celtics, Knicks et Hornets. Les Lakers ont disputé 10 de leurs 12 derniers matchs à domicile avec un bilan de six victoires pour quatre défaites. On peut même ajouter la rencontre, perdue, face aux Clippers disputée aussi à la Crypto.com Arena.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.