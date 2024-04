Kris Dunn, le joueur de l’ombre qui fait briller le Jazz

Généralement, lorsque Giannis Antetokounmpo déboule ainsi en transition, on sait comment cela se finit. Ce soir-là pourtant, alors que le Jazz est en totale démonstration sur le parquet des Bucks, Kris Dunn réalise l’impensable : barrer le chemin du Grec en posant une main sur le ballon. Ballon qui finira sa course en tribune.

La séquence en dit beaucoup sur l’activité défensive du meneur de jeu du Jazz. Celui-ci, considéré par certains comme le meilleur défenseur de la ligue sur les lignes arrières, est devenu un rouage essentiel à la bonne mécanique du Jazz, meilleure équipe de la ligue en ce moment (six victoires de suite et douze victoires en 14 sorties).

« La voix de Kris Dunn porte plus maintenant parce que son rôle est différent. Kris a toujours beaucoup parlé. Il a toujours été très présent dans notre vestiaire et à l’entraînement. Mais maintenant qu’il est titulaire, sa voix se fait entendre d’une manière différente et à des moments différents », décrit Will Hardy,

Ce dernier, après avoir utilisé son meneur par à-coups dans son cinq jusqu’ici, a décidé de l’y installer pour de bon fin décembre. Soit au démarrage précis de cette séquence à 14 rencontres, et alors que Talen Horton-Tucker s’est retrouvé sur la touche.

Ne pas chercher à marquer

Et le joueur de 29 ans a répondu. Sans faire d’étincelle en attaque (5 points de moyenne sur la période), car peu porté sur le tir extérieur (32% à 3-points en carrière), il brille en revanche par son investissement défensif (1.5 interception et 1 contre) et ses qualités de gestionnaire, avec un minimum de prises de risque (6 passes décisives pour un ballon perdu).

« Je ne me rendrai pas service et je ne rendrai pas service à l’équipe si j’essaie d’aller sur le terrain et de marquer 20 points. Je dois jouer mon rôle, je le comprends et je n’ai aucun problème à le faire : entrer en jeu, défendre et distribuer. Le plus important est de maintenir cette énergie », affiche l’ancien « top pick » des Wolves (5e en 2016), distingué pour sa défense lorsqu’il évoluait à l’université de Providence.

« Il ne cherche pas à marquer à chaque fois qu’il reçoit le ballon. Il se contente de prendre ce qui se trouve devant lui », apprécie Will Hardy dont le joueur a le sentiment d’être « une Ferrari » depuis qu’il a perdu quelques kilos.

Une belle trajectoire pour celui qui, sur une pente très glissante ces dernières années, au point d’être presque éjecté de la ligue, a parfaitement su rebondir dans l’Utah, où il avait terminé la saison dernière en fanfare (près de 13 points, 6 passes et 5 rebonds). Son contrat a, depuis, été pleinement garanti.

Kris Dunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIN 78 17 37.7 28.8 61.0 0.3 1.8 2.1 2.4 2.3 1.0 1.1 0.5 3.8 2017-18 CHI 52 29 42.9 32.1 73.7 0.5 3.8 4.3 6.0 3.4 2.0 2.9 0.5 13.4 2018-19 CHI 46 30 42.5 35.4 79.7 0.4 3.7 4.1 6.0 3.6 1.5 2.3 0.5 11.3 2019-20 CHI 51 25 44.4 25.9 74.1 0.5 3.2 3.7 3.4 3.1 2.0 1.3 0.3 7.3 2020-21 ATL 4 11 8.3 0.0 75.0 0.0 1.5 1.5 0.5 2.5 0.5 0.8 0.5 1.3 2021-22 POR 14 24 43.1 9.1 94.4 0.6 2.9 3.5 5.6 2.7 1.6 2.3 0.2 7.6 2022-23 UTH 22 26 53.7 47.2 77.4 0.4 4.1 4.6 5.6 2.6 1.1 1.6 0.5 13.2 2023-24 UTH 66 19 47.0 36.9 68.8 0.8 2.1 2.9 3.9 2.1 1.0 1.2 0.4 5.4 Total 333 23 43.7 32.3 73.9 0.5 2.8 3.3 4.2 2.8 1.4 1.7 0.4 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.