Aaron Gordon déjà de retour

Le jour de Noël, Aaron Gordon a été sévèrement mordu par son chien, un Rottweiler. Il a ainsi eu besoin de 21 points de suture pour des lacérations au visage et à la main droite. Il a donc manqué les deux derniers matches de l’année des Nuggets, contre Memphis et Oklahoma City.

L’intérieur de Denver a lui-même confirmé au Denver Post qu’il se sent prêt à reprendre la compétition ce premier jour de 2024, contre Charlotte. C’est d’ailleurs lui qui aura le dernier mot, la franchise lui faisant confiance.

Surtout touché à la main droite et à la lèvre, Aaron Gordon n’est pas inquiet pour la suite. « J’ai déjà joué avec des points de suture à la main auparavant, donc ce n’est pas nouveau pour moi », assure-t-il. « Quant à ceux sur mon visage, je m’en fiche. On ne fait pas un concours de beauté. »

Lait de poule et morsure…

« Je lui ai parlé un peu pour savoir comment il se sentait à l’entraînement, pour attraper le ballon et shooter », ajoute Michael Malone après l’entraînement de dimanche. « C’est sur sa main droite donc il faut en parler pour savoir s’il est à l’aise ou non. Il avait l’air bien. »

Que s’est-il passé ce 25 décembre, après la victoire des champions en titre contre les Warriors ? C’était un accident, raconte l’ancien joueur d’Orlando.

« C’est un peu gênant, mais pas au point de ne pas pouvoir en parler », commence Aaron Gordon. « Je ne bois pas beaucoup pendant la saison et j’ai sans doute bu trop de lait de poule. J’étais en train de me chamailler avec mon chien et je pense qu’il était un peu excité et s’est jeté sur moi. Il m’a mordu. Je l’ai éloigné et il m’a mordu à la main. J’ai joué avec mon chien et, quand on joue avec le feu, on se brûle. »

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 70 32 55.4 29.1 65.3 2.4 4.1 6.5 3.4 2.0 0.8 1.5 0.6 14.0 Total 666 29 48.0 32.3 68.2 1.8 4.6 6.3 2.6 2.0 0.8 1.5 0.7 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.