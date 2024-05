Zion Williamson n’aura pas eu la possibilité de briller pour sa première campagne de playoffs, puisque les Pelicans ont été sweepés par OKC dès le premier tour. Mais la saison du joyau de la franchise de Louisiane restera malgré tout positive, en terme de régularité notamment.

Jordan Brand a accompagné sa pépite toute la saison avec déjà huit coloris pour la Zion 3. En voici un neuvième, baptisé « NRG Rising » pour conclure définitivement l’exercice 2023-2024, laissant entrevoir un avenir radieux pour la superstar des Pels. La tige offre un dégradé allant du bleu pâle au rose pour compléter un ensemble en blanc nacré. Un petit « Jumpman » ressort en rouge au niveau du talon.

La Zion 3 « NRG Rising » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.

Notre verdict de la Zion 3

Jordan Brand continue de tâtonner pour la collection signature de Zion Williamson avec trois modèles bien différents à chaque tentative, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, la troisième n’est pas forcément la plus aboutie.

La Zion 3 s’en sort peut-être mieux au niveau du design, et assure en terme de maintien, mais ne conjugue pas encore toutes les caractéristiques techniques pour faire partie du haut du panier, pour ce qui est de l’amorti et de la traction notamment. Peut-être est-ce une question d’habitude, mais la semelle intérieure qui fait office de semelle intermédiaire a de quoi surprendre, et pas forcément positivement.