Mordu par un chien, Aaron Gordon est absent jusqu’à nouvel ordre

C’est une blessure pas banale qui vient de toucher Aaron Gordon. En effet, les Nuggets viennent d’annoncer que leur intérieur souffre de lacérations au niveau du visage et de la main droite. Comment le joueur s’est-il blessé ainsi ? Suite à un contact avec un chien.

Le champion NBA 2023 a été mordu par l’animal le jour de Noël. Sans doute en fin de journée puisque le 25 décembre, dans l’après-midi heure locale, il était sur le parquet de Denver pour affronter les Warriors. Il a même signé un bon match avec 16 points et 10 rebonds dans la victoire des siens.

21 points de suture !

Le communiqué de la franchise du Colorado est assez rassurant, en déclarant qu’Aaron Gordon va bien. De son côté, Shams Charania a précisé tout de même que sa blessure a nécessité 21 points de suture ! Ainsi, toujours dans le communiqué, il est dit que, le temps qu’il récupère de ses blessures, l’ancien joueur d’Orlando restera éloigné des parquets.

Dès lors, combien de matches peut-il manquer ? C’est difficile à dire et aucun calendrier n’a été avancé par les Nuggets ni par notre confrère de The Athletic. Les Nuggets terminent l’année 2023 avec les réceptions de Memphis jeudi et Oklahoma City vendredi. Ensuite, ils commenceront 2024 avec une rencontre contre Charlotte, toujours à Denver, dès le jour de l’an.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 68 32 55.1 28.9 65.3 2.4 4.1 6.5 3.4 1.9 0.8 1.5 0.6 13.8 Total 664 29 48.0 32.3 68.3 1.8 4.6 6.3 2.6 2.0 0.8 1.5 0.6 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.