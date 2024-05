Draft 2024 | Isaiah Collier se voit toujours comme un des meilleurs joueurs de sa cuvée

Il y a un an, à la sortie du lycée, Isaiah Collier était annoncé comme un possible premier choix de Draft pour 2024. Un mois avant l’événement, tout a changé. Il s’est blessé deux fois lors de sa saison à USC et malgré ses stats – 16.3 points, 4.3 passes et 1.5 interception de moyenne – il y a beaucoup de déchet dans son jeu.

Pas de quoi briser la confiance du meneur de jeu. « J’ai l’impression d’être un des meilleurs joueurs de la Draft », assure-t-il, avant de parler de son 34% de réussite à 3-pts. « Les shoots ne sont pas tombés comme je le voulais à l’université, mais j’ai travaillé. Mon shoot a évolué et je continue de le bosser. »

Pour le reste, ses qualités de passeur et sa puissance physique pourront être intéressants pour les équipes qui choisiront au milieu du premier tour. ESPN l’annonce à la onzième place, drafté par les Bulls, dans sa « Mock Draft 1.0 ». « Peu importe où je vais aller, j’espère que ce sera la bonne situation », annonce-t-il.

Isaiah Collier mise notamment sur son intelligence de jeu pour faire la différence, ainsi que sur ses progrès en deuxième partie de saison, quand il a mis ses blessures derrière lui.

« J’ai la sensation que sur ma deuxième partie de saison, quand je suis revenu de blessure, j’ai pu montrer le joueur que j’aurais dû être cette saison. Les gens peuvent douter mais je le sens comme ça. Je m’en veux car j’aurais dû être comme ça toute l’année, mais c’est comme ça. Ça va se voir », conclut-il avec optimisme.