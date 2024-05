Avec Kyrie Irving, la Vieille Garde n’a pas dit son dernier mot

Seul joueur avec au moins sept sélections All-Star encore en course en playoffs cette année, Kyrie Irving est bien conscient que la NBA vit actuellement un changement de générations, alors que les LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard et compagnie sont tous déjà en vacances…

« J’ai affronté ces gars-là pendant si longtemps, je les croisais chaque année. C’était pour ainsi dire notre génération qui régnait sur les Finals et les finales de conférence. Mais le changement a été rapide ! », consent Kyrie Irving sur ESPN. « Je ne vais pas parler en leur nom et dire que cette génération est finie. Mais c’est excitant de voir la nouvelle génération arriver. Ça me motive à continuer, en tant que jeune joueur de la vieille garde ! »

« Ces jeunes n’ont pas peur » reconnait-il face aux Shai Gilgeous-Alexander ou Anthony Edwards. « Quand vous avez autant de talent et que vous n’avez pas peur, le monde vous appartient. »

Face à la défense du Thunder qui fait le choix délibéré de le pousser à lâcher le ballon aux « role players », Kyrie Irving préfère lui ne pas forcer, et donner la balle au joueur libre.

« Il n’y a pas de panique chez lui. Il reste toujours calme. Il est sous contrôle », apprécie ainsi Jason Kidd, alors que Luka Doncic peut lui avoir tendance à dégoupiller. « Il a un ton avec l’équipe qui inspire la confiance. C’est super d’avoir quelqu’un comme lui dans le vestiaire à ce moment de l’année. »

« J’ai connu suffisamment d’échecs pour comprendre ce qu’il faut pour gagner »

Après cinq saisons sous les 60 matchs en saison régulière ces cinq dernières années, Kyrie Irving a encore de beaux restes. « Il est jeune, il est encore jeune », sourit ainsi Luka Doncic.

Présence apaisante, au même titre qu’un Jason Kidd plus placide que jamais, Kyrie Irving assume son rôle de vétéran avec joie. Lui qui, plus jeune, voulait tout tout de suite !

« J’ai attendu, attendu, attendu pour ce moment de ma carrière dans la trentaine, après avoir travaillé pour maîtriser le jeu mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Du point de vue du QI basket aussi, après avoir connu des tonnes de batailles et avoir connu l’échec face au grand public. J’ai connu suffisamment d’échecs pour comprendre ce qu’il faut pour gagner, et pour apprécier un groupe spécial, avec des gars altruistes. Je ne le prends pas pour acquis, ce que j’ai fait plus jeune. »

Leader émotionnel des Mavs, en lieutenant assumé de Luka Doncic, Kyrie Irving a trouvé chez les Mavs une opportunité en or de retrouver les sommets. En trouvant une place qu’il a si longtemps cherchée.

« Je n’ai plus le temps pour les regrets. J’ai 32 ans et j’ai déjà fait mon temps. J’ai fait la paix avec tout ça car j’avais besoin de connaître ces difficultés pour comprendre qui je suis en tant que personne. Tu peux vraiment te perdre à trop ressasser et imaginer ce qui aurait pu arriver si telle ou telle chose n’était pas arrivée. Je l’ai souvent fait, mais maintenant, je regarde de l’avant. Le futur est magnifique » conclut-il.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.