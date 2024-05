Ralenti par différentes blessures, Luka Doncic serrait surtout les dents depuis le début de la série face à Oklahoma City, frustré par sa propre maladresse et, comme toujours, par les arbitres…

Mais lors de ce Game 5 à Oklahoma City, le Slovène était visiblement dans un état d’esprit différent. Il signe un nouveau triple-double (31 points, 11 passes, 10 rebonds) mais celui-ci est beaucoup plus efficace que le précédent, à 12/22 au tir dont 5/11 de loin. Et surtout, il a affiché un large sourire, pendant quasiment tout le match.

« J’ai juste essayé de jouer au basket » admet-il. « J’ai juste essayé de me concentrer sur le basket. Parfois, j’oublie que c’est ce que j’aime, que c’est ce que je fais. Je me suis concentré mentalement sur le fait d’aller sur le terrain et de simplement jouer au basket. Avec un sourire sur le visage, pour simplement y aller. »

D’humeur joviale

Luka Doncic gardera son sourire lors de l’interview d’après-match et durant toute la conférence de presse, notamment lorsqu’on lui parlera de l’ambiance hostile du Paycom Center.

« J’adore. Et quand ils ont chanté « Luka sucks », ça m’a lancé » s’amuse-t-il encore.

Quand à son contre décisif sur Shai Gilgeous-Alexander en fin de rencontre, il pouvait encore plaisanter sur le fait qu’il visait la All-NBA Defensive Team la saison prochaine. Bref, Luka Doncic était de bonne humeur, et on le comprend alors qu’il a offert deux balles de match à Dallas pour rejoindre la finale de conférence !

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.