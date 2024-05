Pour conclure, les Celtics ont pu compter sur un grand Al Horford !

En difficulté offensivement lors des rencontres à Cleveland, Al Horford s’est parfaitement relancé la nuit dernière. Surtout, il a haussé le ton pour assurer une qualification des Celtics en finale de conférence (113-98) alors que les Cavs n’avaient toujours pas baissé les bras.

Al Horford n’avait ainsi rentré aucun panier à 3-points lors de ses deux dernières sorties. Et pour le coup, il a parfaitement corrigé le tir avec 22 points à 8/15 au tir dont 6/13 à 3-points, 15 rebonds, 5 passes et 3 contres.

Le pivot de bientôt 38 ans rejoint même LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar dans le club des joueurs de 37 ans qui ont fini un match en 20 points, 15 rebonds et 5 passes.

« C’est génial parce que nous avons gagné », tempère-t-il. « Donc, c’est la seule satisfaction que j’en retire. Vous pouvez réussir un match comme celui-là, mais si vous ne gagnez pas… Mais je suis heureux parce que j’ai pu aider l’équipe à gagner ce match. Nous devons accorder du crédit à Cleveland, qui était plombé par les blessures mais qui n’a tout simplement pas abandonné. Ils nous ont poussés dans nos derniers retranchements. »

Leader par l’exemple

Al Horford a ainsi réveillé le TD Garden en début de match et a donné le ton à son équipe pour venir à bout des Cavaliers. Ses 38 printemps ne l’ont ainsi pas empêché de se jeter pour éviter qu’un ballon sorte du terrain. Le type d’actions qui plait toujours au public de Boston et qui est nécessaire à cette équipe de Boston, davantage concentrée à l’extérieur qu’à domicile durant les playoffs, et qui peine parfois à conclure ses séries.

« L’action où il empêche le ballon de sortir des limites du terrain dans les deux dernières minutes du deuxième quart-temps, il nous a juste donné une possession supplémentaire et il a enflammé la foule, il a enflammé notre équipe. Ces actions sont tellement importantes » rappelle d’ailleurs Jayson Tatum.

En prenant le relais de Kristaps Porzingis, Al Horford a ainsi parfaitement tenu son rôle de sixième titulaire des Celtics. Le pivot, toujours précieux dans le système défensif de Boston en voulant coincer les Cavs dans la raquette, a été tout aussi important en attaque. Et forcément, voir son vétéran donner l’exemple a de quoi ravir son entraineur.

« Tout le monde est un leader d’une manière différente dans l’équipe. Al dirige par l’exemple, sans être très bavard. Ce soir, vous avez vu sa force », conclut Joe Mazzulla. « Sa force, c’est juste la passion, l’inspiration, la ténacité, la compétitivité. Évidemment, ces matchs sont difficiles. L’autre équipe se bat pour rester en vie et vous essayez de jouer aussi dur que possible et sans faire d’erreurs. Mais Al est comme ça. C’est sa personnalité et je pense qu’il a été incroyable. Il a démarré les choses pour nous et les autres ont suivi. »