Avec Al Horford, les Celtics veulent attirer les Cavaliers dans la raquette

Deux points valent moins que trois, c’est mathématique et c’est le principe que les Celtics appliquent pour défendre contre les Cavaliers. Les C’s ont fait le choix d’empêcher les « shooteurs » des Cavs de prendre confiance derrière l’arc et veulent les piéger une fois qu’ils sont plus proches du cercle. Cela a payé la nuit dernière avec la troisième victoire de Boston dans la série (109-102).

« Ils ont voulu shooter et relever le défi du tir à 3-points », souligne Jrue Holiday. « Mais il suffit de défendre au large et de les faire jouer dans la peinture. Évidemment, (Max) Strus peut tirer, mais lui, (Darius) Garland, tous ces gars, nous voulons qu’ils jouent dans la peinture et qu’ils prennent des tirs à 2-points difficiles. Ensuite, c’est à nous de prendre le rebond. »

Jarrett Allen (côtes) et Donovan Mitchell (mollet) absents, les Celtics veulent forcer les Cavaliers à jouer près du cercle. Au-delà des mathématiques, le fait que les shoots soient pris dans la raquette offre des rebonds courts, et donc plus faciles à récupérer. « Actuellement, il vaut mieux encaisser un panier à 2-points qu’un 3-points et lorsque vous êtes en défense, vous voulez juste les faire tirer à 2-points, » analyse Holiday. « On sait qu’ils peuvent prendre des 3-points contestés, mais ces 2-points où nous sommes plus proches du panier et où nous pouvons utiliser les écrans retards sont plus intéressants pour nous. »

Le second rideau des Celtics.

Evidemment, forcer à jouer dans la raquette, ne signifie pas pour autant d’ouvrir la voie au cercle. Pour justement empêcher l’accès au panier, c’est Al Horford qui s’y colle. Le pivot des Celtics agit comme un second rideau dans la défense des Celtics et vient s’interposer dès qu’un adversaire approche du panier.

Si le remplaçant de Kristaps Pozingis est à la peine en attaque avec un affreux 0/10 de loin sur les deux derniers matchs, il reste un élément de poids en défense. Comme sur ce contre sur Darius Garland alors que quatre points séparaient les deux équipes.

« Je sais que lorsque Garland me dépasse, je compte sur Al pour être là pour me protéger et il l’a fait à chaque match, » conclut Holiday, à propos de la protection d’Horford. « Surtout ce soir, avec ce contre important… A ce moment-là, il a défendu sur Garland en 1-contre-1, et Al fait tout. Il doit être le point d’ancrage défensif. Quand (Evan) Mobley est sur lui, il est ouvert à 3-points et il doit prendre ces tirs, ce qu’il fait plutôt bien. Nous comptons beaucoup sur Al, mais il a les épaules pour ça. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.2 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.6 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.7 Total 1078 32 51.3 37.9 76.0 1.9 6.0 8.0 3.3 2.2 0.8 1.4 1.2 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.