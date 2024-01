Kyle Kuzma demande à Bilal Coulibaly de se lâcher !

Après une trentaine matchs dans les jambes à plus de 26 minutes en moyenne, Bilal Coulibaly est-il confronté au fameux « rookie wall » ? Après avoir brillé sur la première quinzaine du mois de décembre (13.8 points, 5.6 rebonds, 1.6 passe décisive, 1.6 contre en moyenne sur six matchs), le rookie français des Wizards est à la peine depuis 15 jours, avec 5.7 points, 3.7 rebonds et 2.1 passes décisives en moyenne sur les huit derniers matchs.

Dimanche soir face aux Hawks de la paire Young-Murray, Bilal Coulibaly a ainsi été transparent, à 0/3 au tir, pour 4 rebonds et 3 passes décisives, loin du joueur tranchant qu’il était il y a encore peu de temps en sortie de banc. Il a également hérité de son deuxième plus petit temps de jeu depuis le début de la saison, 17 minutes seulement.

Son coéquipier Kyle Kuzma a également remarqué le coup de moins bien du 7e choix de la dernière Draft et il lui demande de retrouver ce côté agressif qui fait sa force.

« Il faut juste qu’il soit plus agressif, à prendre des rebonds, à monter le ballon et y aller… Il doit attaquer les défenseurs, ce genre de choses qu’il peut faire, mettre l’équipe en place, tenter sa chance à 3-points. Il devrait être plus agressif. Je lui dis tout le temps. Il va s’en sortir. Mais c’est clair qu’il faut qu’il soit plus agressif », a confié l’intérieur des Wizards après la rencontre.

Un état d’esprit de « vouloir tout casser »

Outre l’enchaînement des matchs et donc la fatigue physique, Bilal Coulibaly doit également composer avec une équipe qui enchaîne les défaites, et il faut être fort dans sa tête pour ne pas sombrer.

Un défi pas évident pour le jeune Français qui pourra notamment compter sur Kyle Kuzma pour le guider.

« Bien sûr. Parce que c’est un état d’esprit à avoir. En tant que rookie, je ne suis jamais passé par là personnellement, mais c’est comme ça que je le vois, tu peux très vite te décourager. Pour avoir un état d’esprit toujours agressif, il faut un peu avoir une mentalité singulière, celle de vouloir tout casser. C’est aussi comme ça que tu vas avoir un niveau de confiance régulier. C’est quelque chose qu’il doit apprendre et assimiler ».

Les Wizards ne rejoueront que mercredi à Cleveland, Bilal Coulibaly pourra donc observer un peu de repos avant d’attaquer 2024 pied au plancher.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 30 26 52.1 41.0 64.7 0.7 3.4 4.1 1.8 2.0 0.9 1.5 0.7 8.8 Total 30 26 52.1 41.0 64.7 0.7 3.4 4.1 1.8 2.0 0.9 1.5 0.7 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.