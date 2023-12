Eric Gordon très inspiré par son retour à Houston

Cette nuit, les Rockets ont diffusé une vidéo hommage, et c’était pour remercier Eric Gordon. Arrivé aux Suns cet été, l’ancien champion du monde a joué pendant six ans et demi aux Rockets, et il y a connu les plus belles années, aux côtés de James Harden, mais aussi les pires avec cette phase de reconstruction.

Mercredi soir, face à ses anciens coéquipiers, l’ancien arrière des Clippers a tout simplement signé son meilleur match de la saison avec 27 points, à 7 sur 11 à 3-points. On retiendra surtout son coup de chaud du 2e quart-temps avec 17 unités pour permettre aux Suns de faire le break.

Un tournant dans sa carrière

« C’était génial de revenir ici. J’y ai beaucoup de bons souvenirs, et j’y ai pris beaucoup de plaisir. C’était un tournant majeur dans ma carrière » a-t-il rappelé. C’est effectivement à Houston qu’il est devenu le meilleur sixième homme de la NBA, et qu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs remplaçants de la NBA.

« J’y vécu des moments uniques. On ne peut pas les oublier » insiste-t-il. « C’était la première fois que j’étais free agent, et j’avais choisi de venir ici ».

Aujourd’hui âgé de 35 ans, il s’offre un nouveau challenge aux Suns, comme joker offensif. La greffe a du mal à prendre, et il s’en est agacé, mais cette nuit, tout a fonctionné avec un Kevin Durant concentré sur la création.

La gâchette facile

« On a fait ce qu’on est censé faire… On s’est servi de tout le monde, et tout le monde a bien joué. Cela devrait être la norme » poursuit-il. « Bien sûr, il y avait un petit plus de motivation ce soir, mais si on joue comme ça, il y aura beaucoup de soirs où je peux shooter comme ça, et mettre des 3-points. Je serai prêt, et je veux le faire ».

Pour sa part, Kevin Durant a noté que c’était un Eric Gordon différent. Les deux se connaissent bien puisqu’ils ont été champions du monde, ensemble, en 2010 !

« Il avait la gâchette facile ce soir » note le MVP de la nuit. « Il n’a pas hésité. Il n’a pas fait de feinte. Il n’a pas essayé de pénétrer. Ce soir, il voulait mettre des 3-points ! »

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.5 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.6 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.3 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.2 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.6 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.3 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.3 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.2 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 25 32 45.7 38.5 81.0 0.3 1.8 2.1 2.8 1.5 1.0 1.4 0.5 13.2 Total 843 32 43.0 37.1 81.1 0.4 2.0 2.4 2.8 1.8 0.8 1.9 0.4 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.