Le MVP de la nuit | Kevin Durant en mode LeBron James

Ce n’est pas tous les jours que Kevin Durant se transforme en LeBron James… Parce que les Suns restaient sur trois défaites de suite, et parce qu’il y avait clairement une coupure entre le duo Booker-Durant et leurs coéquipiers, l’ailier All-Star avait décidé d’entamer la rencontre face aux Rockets comme créateur. Ce sont Eric Gordon et Jusuf Nurkic qui en profitent en début de match, et c’est ce qui va permettre aux Suns de passer une soirée des plus tranquilles.

« Que ce soit à la passe ou au scoring, Kevin était en mode ‘agressif' » souligne Frank Vogel, à propos des 9 points et 7 passes de son ailier dans le 2e quart-temps. « Il a pris la balle dans notre camp, il a lancé un nombre élevé de pick-and-roll et il a juste été agressif. Il nous a vraiment dirigés dans le deuxième quart-temps. À un moment, on a vu dans ses yeux qu’il était en mode ‘Je veux le ballon' »

Une manière de répondre aux critiques

À la mi-temps, Devin Booker et Kevin Durant n’ont inscrit que 10 points chacun. Mais les Suns shootent à 76% dans le deuxième quart-temps, ils ont inscrit 73 points et Kevin Durant en est déjà à 10 passes décisives. Un record en carrière sur une mi-temps.

Comme cette stratégie a fonctionné, les Suns vont s’y tenir jusqu’au bout, et Kevin Durant va continuer de faire jouer les autres, et il va aller chercher son 18e triple-double en carrière avec 27 points à 9 sur 16 aux tirs, 16 passes et 10 rebonds. Il égale son record de passes dans une rencontre, mais ce qu’il retient, c’est la victoire.

« C’est formidable de revenir dans la colonne victoire » a réagi Kevin Durant. « C’est lourd de perdre… Peu importe le nombre de matches qu’on joue sur une saison, c’est l’une des pires sensations lorsqu’on reste sur une mauvaise série ».

À propos de sa volonté de faire jouer les autres, il ajoute : « J’ai fait des choses qui ne se voient pas dans les stats. J’ai essayé d’être un bon coéquipier. L’idée, c’était de donner la balle à Devin ou moi et de voir comment se comportait la défense ».

Pour Devin Booker, Kevin Durant a donné la meilleure des réponses après les critiques essuyées depuis une semaine. ESPN évoquait même de nouvelles envies de départ… « Il a été incroyable ! Il y avait tout ce bruit… Mais il est dans ce milieu depuis longtemps, et je ne suis pas du tout surpris par ce qu’il a fait ce soir. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 25 37 51.8 46.9 87.5 0.4 5.8 6.2 5.5 1.8 0.8 3.6 1.1 30.3 Total 1011 37 49.9 38.7 88.5 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.