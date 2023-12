Nikola Vucevic rejoint aussi l’infirmerie des Bulls

Mauvaise nouvelle pour Chicago, qui voit l’un de ses joueurs les plus robustes rejoindre l’infirmerie. En effet, Nikola Vucevic a été victime d’une élongation à l’aine gauche et son coach, Billy Donovan, a annoncé ce mardi qu’il allait être absent pour une durée indéterminée. Lui qui n’avait plus été forfait pour une rencontre depuis… avril 2022 (soit 113 titularisations d’affilée).

Cette blessure, le pivot monténégrin l’a contractée au cours du match de samedi (perdu) contre Cleveland, en raison d’une chute survenue à la suite d’un dunk de Max Strus, mais cela ne l’avait pas empêché de terminer cette partie (et d’y accumuler 20 points, 12 rebonds et 4 passes). Sauf que la douleur était bien trop forte et la gêne bien réelle…

Titulaire des Bulls au poste 5, Nikola Vucevic affiche 16.7 points, 10.4 rebonds et 3.4 passes de moyenne cette saison. Durant sa convalescence, c’est Andre Drummond qui verra son temps de jeu augmenter significativement, et on a vu cette nuit combien il n’avait rien perdu de son sens du rebond. Patrick Williams verra aussi son rôle évoluer puisqu’il sera davantage utilisé en tant que pivot par Billy Donovan. On rappelle que Zach LaVine et Torrey Craig manquent également à l’appel dans l’Illinois, mais les Bulls ont remporté cette nuit une 9e victoire en 13 matches.

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.7 2023-24 CHI 31 34 45.2 28.1 87.5 2.7 7.6 10.4 3.4 2.6 0.8 1.7 0.7 16.7 Total 854 31 49.4 34.4 76.7 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.