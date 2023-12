Andre Drummond comme Hakeem Olajuwon et Charles Barkley

« Je ne me considère pas comme une doublure et je continue de penser que je suis un titulaire en NBA. Mais je suis dans une autre situation. Je l’accepte, et je donne le meilleur de moi-même ». C’est ce qu’a déclaré Andre Drummond après son exploit de la soirée : un double « double-double » face aux Hawks. Titulaire en l’absence de Nikola Vucevic, l’ancien pivot All-Star termine la partie avec 24 points et 25 rebonds à 11 sur 13 aux tirs ! Le genre de performance qu’il signait il y a quatre, cinq ans avec les Pistons.

Agé de 30 ans, seulement, Andre Drummond capte 10 rebonds offensifs, et ajoute 3 interceptions et 2 contres. Il n’est que le 6e joueur de l’histoire à signer une telle ligne de stats depuis la prise en charge des contres et des interceptions en 1973. Les autres ? Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Roy Tarpley, Chris Webber et Dwight Howard. Il est aussi le premier joueur de Chicago à capter 25 rebonds depuis Ben Wallace en 2006.

Il mérite un plus gros temps de jeu

Une performance indispensable pour permettre aux Bulls de s’imposer 118-112 face à Atlanta. Déchaîné sous les panneaux, on l’a même vu faire le geste « trop petit » après un rebond offensif, transformé en claquette.

De quoi marquer les esprits, et convaincre Billy Donovan de lui faire davantage confiance.

« Il a été fantastique, et je suis vraiment heureux pour lui parce qu’il se donne à fond chaque jour » réagit le coach des Bulls. « Il ne pense qu’à l’équipe, et vu son calibre et ce qu’il a fait dans sa carrière, sans doute qu’il mérite plus de minutes et qu’il aurait pu jouer plus de minutes. Mais il fait toujours ce qui est le mieux pour l’équipe. Et quelles que soient les minutes qui lui sont accordées, il se tient prêt à jouer. Mais avec l’absence de Vooch ce soir, nous avions besoin d’un gros effort de sa part. Et il a vraiment joué un rôle déterminant. »

Sa maman comme premier soutien

A la fin du match, on l’a vu grimper dans les tribunes pour aller prendre sa mère dans ses bras. Cela faisait deux ans qu’il n’avait pas signé de double « double-double ». À l’époque, il jouait aux Cavaliers.

« C’est mon plus grand soutien ! Elle est à mes côtés depuis le premier jour, et elle m’a toujours dit d’être prêt quel que soit le moment où l’on fait appel à moi » conclut-il.

Comme Nikola Vucevic souffre d’une lésion à l’aine, il y a de grandes chances que Billy Donovan continue de faire appel à lui pour les jours, voire les semaines, à venir…

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 21 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.3 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 33 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 30 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 34 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 34 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.8 17.3 2019-20 * All Teams 57 33 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2019-20 * DET 49 34 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2019-20 * CLE 8 28 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2020-21 * All Teams 46 27 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2020-21 * CLE 25 29 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 * LAL 21 25 53.1 0.0 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.1 1.0 11.9 2021-22 * All Teams 73 20 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 8.0 2021-22 * PHL 49 18 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2021-22 * BRK 24 22 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2022-23 CHI 67 13 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.8 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 31 14 51.4 0.0 60.6 2.8 4.0 6.8 0.6 1.7 1.1 1.0 0.4 6.2 Total 816 28 54.1 12.7 47.8 4.3 8.2 12.5 1.3 3.0 1.3 1.9 1.3 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.