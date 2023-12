Il grimace, lève les yeux au ciel et se gratte la barbe en essayant de se souvenir. « Je crois que c’était… quand j’avais 12 ans (6th Grade) », finit par lâcher Andrew Wiggins lorsqu’un journaliste lui demande la dernière fois qu’il était sorti du banc d’une équipe. « C’était pour une saison, la saison suivante j’étais titulaire », poursuit le joueur des Warriors avec un grand sourire.

À 28 ans, et après plus de 650 matchs au compteur, il en fait aujourd’hui de nouveau l’expérience pour la première fois en saison régulière (de retour d’une longue absence, il avait démarré le premier match des derniers playoffs sur le banc la saison dernière) dans la Grande Ligue. Steve Kerr a fait ce choix il y a quelques jours, pour sanctionner son début de saison très moyen.

Après deux premières sorties sans éclat comme remplaçant (9 puis 14 points), l’ailier a repris des couleurs cette nuit à Portland. D’abord incisif vers le cercle, faisant parler ses qualités physiques, il a affiché de la confiance dans son tir, notamment à 3-points. Ses 10 points dans le dernier quart-temps ont été importants pour se débarrasser de cette jeune équipe accrocheuse des Blazers.

Au final, en 29 minutes, il a apporté 25 points (9/12 aux tirs dont 4/6 de loin), 7 rebonds et 2 passes. « C’est du Andrew « vintage ». Ça ressemble au gars que je connais. Il était agressif, confiant. Il a pris les tirs à prendre, il a attaqué, fait de bonnes passes. Je trouve qu’Andrew a été absolument brillant », apprécie son coach, qui n’avait plus vu son joueur marquer autant depuis le 28 novembre (29 points à Sacramento).

Il veut retrouver sa place

Cet ajustement du technicien des Warriors a « clairement surpris » Andrew Wiggins. Mais celui-ci, qui ne paraît plus agacé que ça, est conscient que « tout peut arriver dans cette ligue. J’ai la chance d’être ici et si je veux sortir de cette petite niche, il faut que je continue à me battre pour en sortir. »

Pour lui, sortir du banc est « différent, c’est sûr. C’est quelque chose d’autre à laquelle je dois faire face. Je dois continuer à me battre, à jouer dur, à faire les bons choix, à croire en moi. Et arrivera ce qui arrivera. » Il ajoute : « Bien sûr que je veux retrouver ma place normale. Mais cela peut prendre du temps, qui sait ? Je ne peux pas m’attarder sur une décision prise par quelqu’un d’autre. Je dois juste continuer à jouer, à être agressif, à rester à la salle et à essayer de faire ce qu’il faut. »

À voir si ce genre de performance va pousser Steve Kerr à le réinjecter dans son cinq. Ou, au contraire, le laisser sur banc pour bénéficier d’un « booster » supplémentaire.

Avant la rencontre, le coach assurait que l’échantillon de matchs était trop court pour prendre une décision sur le long terme : « Parfois, un électrochoc peut être une bonne pour un joueur, donc j’espère que le fait d’être sorti du cinq […] va le relancer et lui permettre de jouer comme on sait qu’il est capable de le faire. »

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 23 27 41.5 27.4 65.2 1.9 2.4 4.4 1.1 2.4 0.3 1.8 0.4 12.0 Total 657 35 44.8 35.1 71.8 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 2.0 0.7 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.