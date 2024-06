Le « Big Three » des Suns à la recherche du bon équilibre

Étonnant « body language » de la part de Bradley Beal. À la sortie d’un temps-mort, à deux minutes de la fin du match face aux Nets, l’ancien joueur des Wizards garde les mains sur les hanches. Les Suns menés de six points, Devin Booker tente sa chance de très loin derrière l’arc, en vain, et Bradley Beal reste statique dans le corner, dans la même posture.

Dans le dernier quart-temps de ce match, le nouvel arrivant y est resté beaucoup de temps, sans être beaucoup servi : il n’a pu tenter sa chance qu’une seule fois. Dans le premier quart-temps, c’est Devin Booker qui n’avait étonnamment pas pris le moindre tir (une première pour lui depuis… 2015), préférant alimenter ses partenaires de jeu, dont Bradley Beal (14 points à 6/9 aux tirs).

Pendant ce temps, Kevin Durant a mieux réparti ses tentatives de tirs, disposant du plus gros volume (27 points à 9/18 aux tirs). Les trois hommes ont dû attendre le 24e match de leur saison pour être enfin alignés ensemble. Et tout n’a pas été simple pour eux.

Enchaîner les matchs

« Le basket est quelque chose d’imprévisible. Qui sait ? Il n’est pas possible de connaître précisément le moment où on aura le déclic. Ce sera peut-être demain, peut-être dans deux semaines. Mais je sais qu’on va venir travailler et essayer de trouver la meilleure solution possible », affiche Kevin Durant, en concédant ainsi que la cohésion entre eux n’est donc pas encore d’actualité.

Alors l’ailier mise sur les « répétitions, plus de matchs, plus de possessions ensemble ». « Il y a clairement un équilibre (à trouver). Je ne suis pas du genre à me dire : ‘Remettons ça à plus tard et on verra bien quand les playoffs approcheront.’ Je réalise l’importance de tous ces matches », convient Devin Booker qui est sorti de son mutisme initial pour terminer meilleur (34 points à 9/15 aux tirs) et passeur (12) de la rencontre.

Celui-ci a déjà pu remarquer qu’il y a « tellement d’espace, tellement d’opportunités » qui s’offrent à eux, lorsque les trois hommes sont ensemble sur le parquet.

À l’instar de cette séquence dans le premier quart-temps quand Kevin Durant et Devin Booker ont successivement été pris à deux en tête de raquette. Jusqu’à ce que Bradley Beal soit servi avec beaucoup d’espace devant lui, avant de partir sur un « pull-up » tranquille pour lui.

Tirer les leçons

« C’est une première étape pour nous, de se retrouver tous. On en tire des leçons et on continue à aller de l’avant », formule l’arrière des Suns, repositionné en meneur de jeu, avant d’ajouter : « On ne veut pas s’emballer, ni se laisser abattre. On enchaîne une série de victoires et l’équipe a l’impression d’être au sommet du monde et qu’il n’y a rien qui cloche. Puis on perd trois matches de suite et on a l’impression qu’on ne va pas faire les playoffs. On ne peut pas être ce genre d’équipe. »

« Quiconque connaît le basket sait que cela prend du temps. On ne va pas être parfaits. Ce n’est jamais comme ça. Mais je suis très heureux qu’ils soient de nouveau ensemble. On a encore des gars (Eric Gordon, Josh Okogie…) malheureusement absents. Mais on a juste besoin de répéter les choses », affiche également Jusuf Nurkic.

Discours similaire pour le technicien des Suns, Frank Vogel, qui dit vouloir rester « positif » en attendant de trouver les ressorts, « appuyer sur certains boutons », pour exploiter au mieux ce « Big Three » effrayant sur le papier.