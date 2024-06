Le momentum Exum

Il n’a pas encore revu les images, mais on lui suggère de le faire. Dans le quatrième quart-temps de leur match face aux Lakers, Luka Doncic a délivré une merveille de passe laser vers Dante Exum en tête de raquette. Avec sa seule main gauche, à travers les bras de ses adversaires, et sans voir son coéquipier… « Je ne m’attendais pas à voir cette passe arriver. Je suis content d’avoir rentré mon tir », affiche l’arrière des Mavs, soulagé de n’avoir pas gâché l’offrande de la soirée.

Cette séquence illustre bien la soirée passée par l’ancien joueur du Partizan Belgrade. Pendant la majeure partie de la soirée, le Slovène a été pris à deux par la défense californienne, laissant libre son partenaire à l’arrière.

17 points dans le quatrième quart-temps !

« Pour n’importe quel shooteur qui voit un peu la lumière du jour et voit son premier tir s’élever et entrer, le panier est aussi large que l’océan », formule Tim Hardaway Jr. (32 points avec 5/10 de loin), qui a lui aussi profité des espaces générés par le meneur de jeu.

Et quel océan pour Dante Exum, un shooteur pourtant beaucoup moins référencé : seulement 30% de réussite à 3-points en carrière. Cette nuit alors qu’il profitait à nouveau de l’absence de Kyrie Irving, pour atteindre sa meilleure marque de la saison (26 points), il a converti 7 de ses 9 tentatives lointaines, un record en carrière.

Il s’est surtout montré décisif dans le dernier quart-temps avec… 17 points inscrits (record en carrière également) alimentée par cinq paniers primés, dont le « dagger » dans la dernière minute.

« Tout simplement incroyable, il a été extraordinaire pour nous », peut s’émerveiller Luka Doncic, alors que son coach Jason Kidd voit la marque de la confiance de ce dernier en ses coéquipiers : « Si ce n’est pas Tim, c’est Exum et ensuite le gars suivant. Ce soir, Exum était celui qu’il cherchait. »

De quoi faire regretter aux Lakers leur stratégie défensive ? « On a un plan de match, on s’y tient. Dante a signé le match de sa carrière à 3-points, chapeau à lui », rétorque LeBron James, impassible. « En essayant de mettre plus de gars devant Luka, on décide de qui on va un peu délaisser. Les chiffres montraient que Dante pouvait être ce gars. Mais c’est un professionnel, un sacré joueur. Ce soir, c’était son soir », complète Darvin Ham.

22 points de moyenne depuis qu’il est titulaire !

« Ils m’ont en quelque sorte laissé grand ouvert. Je n’avais pas le choix, j’étais obligé de le faire. J’ai montré que j’avais confiance en moi pour shooter. Je suis content du résultat, mais je pense que l’état d’esprit à l’avenir est que ce sont les tirs que je dois continuer à prendre s’ils me défendent comme ça », développe le joueur de 28 ans, plus connu pour ses qualités défensives.

Celui qui se considère d’abord comme un joueur qui pénètre assure que « ça a démarré à LA (ndlr : les Mavs y étaient en déplacement fin novembre, face aux Clippers et aux Lakers) et les autres équipes ont commencé à mettre leur pivot sur moi. Donc depuis, je suis à la salle pour bosser. » Son travail paye aujourd’hui. Depuis trois matchs, titulaire à chaque fois, il tourne à près de 22 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne.

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.6 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.3 0.5 0.9 0.3 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 2023-24 DAL 55 20 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 1.6 0.4 0.9 0.1 7.8 Total 300 19 43.1 33.6 76.7 0.4 1.6 2.0 2.2 1.7 0.4 1.2 0.2 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.