Au bout du suspense, les Mavericks repoussent le duo LeBron James – Anthony Davis

On peut toujours compter sur les Mavericks et les Lakers pour offrir des matchs épiques, et la rencontre de cette nuit n’en est que le dernier exemple en date. Les Texans et Californiens se sont effectivement livrés un gros duel à Dallas, où les locaux ont au bout du suspense pris le meilleur sur la formation de Los Angeles, au terme d’un match ultra offensif (127-125), sans surprise.

Sans surprise non plus, les trois stars de la rencontre ont livré des performances XXL à titre individuel : Luka Doncic côté Mavericks avec 33 points, 6 rebonds et 17 passes, et LeBron James (33 points, 8 rebonds, 9 passes et 3 interceptions) et Anthony Davis (37 points, 11 rebonds et 2 contres ) côté Lakers.

Les Mavericks se découvrent des Lieutenants

Mais de part et d’autre, le facteur X était surtout l’apport des « role players », tous globalement très productifs. Avec un léger avantage en faveur de Dallas en ce qui concerne les points inscrits par le banc (38 à 29), notamment…

Vainqueurs de la NBA Cup, ce week-end, les Lakers retiendront surtout ce différentiel de +5 au niveau des pertes de balle, qui leur ont coûté 24 points, alors que les « Purple & Gold » ont autrement été meilleurs dans la plupart des domaines de jeu (54% aux tirs contre 49%, dont 52% contre 49% pour les tirs à 3-points, 53 contre 43 pour les rebonds)…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les « role players » des Mavericks au diapason. Si Luka Doncic a comme d’habitude été grandiose, il n’est pas nécessairement l’homme du match pour Dallas. Ce titre officieux pourrait revenir, collectivement, à ses différents lieutenants, très productifs. Particulièrement Tim Hardaway Jr. et Dante Exum, précieux par le « spacing » qu’ils ont apporté au meneur slovène (58 points à 12/19 à 3-points en cumulé), mais aussi le soldat Grant Williams (19 points et 3 rebonds), précieux par sa défense et ses efforts dans le collectif. C’était une vraie victoire collective des Mavericks, avec un excellent « Luka Magic » à la baguette.

– Exum décisif. Le score est quelque peu en trompe-l’oeil puisque LeBron James inscrit un 3-points au buzzer pour ramener l’écart final à -2. Avant cela, c’est Dante Exum qui avait assommé les Lakers avec un 3-points, en réponse à un panier primé en « step back » d’Austin Reaves. Le meneur australien est libéré depuis trois matches, et cette nuit, il a été immense par sa facilité technique et ses qualités de shooteur.

– Les Lakers pénalisés par leurs pertes de balle. Dans l’absolu, Les lakers ont réalisé un « meilleur » match que les Mavericks… mais ils ont perdu. La faute à ces 15 pertes de balle, qui ont offert 24 points aux Mavericks, qui eux n’ont perdu que 10 ballons, pour 11 points offerts. Un différentiel de +13 qui ne pardonne pas dans ce genre de match à très grosse cadence offensive.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.