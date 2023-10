À 28 ans, Dante Exum savoure son retour en NBA

Le retour de Dante Exum en NBA fait partie des bonnes surprises de l’intersaison. Le coup a été signé par le Mavs où Dennis Lindsey, celui qui l’avait recruté à Utah en 2014 avec le 5e choix, évolue désormais comme dirigeant.

Après les blessures, au genou puis à l’épaule, et enfin un exil en Europe ces deux dernières saisons, le meneur australien savoure son retour dans la ligue à sa juste valeur.

« Je pense que pour moi, ça a été un long parcours. Bien sûr, j’ai déjà évolué en NBA, et j’ai eu à faire face à de nombreuses blessures. Mais je pensais que j’avais les qualités nécessaires pour être ici. Prouver que j’étais en bonne santé a un peu été le problème », a-t-il confié.

Une expérience enrichissante

Même repoussé hors de la ligue, Dante Exum s’est accroché et a ainsi livré deux saisons de belle facture au FC Barcelone puis au Partizan Belgrade. Deux aventures outre-Atlantique qui l’ont aidé à gagner en expérience et en assurance des deux côtés du terrain.

« Le fait d’aller en Europe et d’y passer les deux dernières saisons m’a énormément aidé à apprendre leur jeu, leur façon de jouer, ainsi que le fait d’accorder de l’importance aux possessions », a-t-il ajouté. « Je suis heureux d’avoir pu me battre pour revenir ici. Maintenant, il faut garder le cap, rester en bonne santé, m’assurer que je travaille chaque jour sur mon jeu et dans les domaines qui n’ont pas été mes points forts pour en faire un point fort aujourd’hui ».

Dante Exum prêt à développer du jeu rapide

Le meneur a également révélé que plusieurs équipes NBA se sont manifestées cet été pour le récupérer. Mais la perspective d’évoluer derrière Doncic-Irving l’a emporté. En sortie de banc, il espère apporter par sa défense et sa qualité sur le jeu de transition.

« Mes points forts sont le jeu de contre-attaque et la rapidité. Être un meneur de grande taille va aussi m’aider, c’est pour ça que j’aime bien les Mavs », a-t-il poursuivi. « J’ai toujours essayé d’être un gars énergique. Je veux apporter cette énergie quand j’arrive sur le terrain. J’aime pousser la transition, jouer vite. Je sais que les entraîneurs ont un peu parlé de ça cette année, de jouer plus vite, obtenir plus de transitions sur jeu ouvert. C’est ce que je vais essayer de faire au mieux ».

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.6 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.3 0.5 0.9 0.3 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 Total 245 19 40.7 30.5 76.4 0.4 1.4 1.8 2.1 1.8 0.4 1.3 0.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.