Dante Exum revient en NBA et signe à Dallas

Après un premier passage compliqué en NBA, Dante Exum va tenter d’y faire enfin son trou, car le voilà de retour dans la Grande Ligue. En effet, avec un contrat garanti dont les contours restent inconnus, Dallas l’a convaincu de re-traverser l’Atlantique après deux saisons en Europe.

À bientôt 28 ans, l’ancien joueur du Jazz et des Cavaliers sort d’une expérience européenne globalement réussie à Barcelone puis Belgrade et, avec ses qualités défensives, il aura une carte à jouer dans le « backcourt » des Mavericks, derrière Luka Doncic et Kyrie Irving.

Sans doute que la récente arrivée de Dennis Lindsey dans l’organigramme texan a également pesé, puisque l’on se souvient que c’est le dirigeant qui l’avait drafté en 5e position en 2014, quand il œuvrait du côté de Utah.