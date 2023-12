Les Nuggets s’imposent à Chicago malgré l’expulsion de Nikola Jokic

Encore gêné par sa cheville, Jamal Murray n’est pas sur le parquet pour l’entre-deux à Chicago, remplacé par Reggie Jackson, qui ouvre la marque d’un 3-points dans le coin. Adroits et bien en place, les Nuggets prennent le meilleur départ, un 14-4. Mais les Bulls repassent devant grâce à 11-0 propulsé par Coby White, qui remplace lui Zach LaVine, toujours blessé. Reggie Jackson en remet une couche en fin de période pour mettre Denver à +7 (32-25).

On reprend les mêmes et on recommence en deuxième quart. Coby White et Reggie Jackson se tirent encore la bourre à coup de 3-points interposés. Ça, plus un joli alley-oop renversé entre Reggie Jackson et DeAndre Jordan !

Les Nuggets font la course en tête mais, à une minute de la fin de la mi-temps, Nikola Jokic prend ombrage d’une faute non-sifflée de Nikola Vucevic et se fait carrément expulser du match, avec 4 points, 9 rebonds et 6 passes au compteur après 16 minutes de jeu.

Les Nuggets ont de la ressource

Toujours devant de 7 points à la pause (57-50), grâce aux 16 points de Reggie Jackson notamment, les Nuggets repartent donc au combat sans leur pivot MVP au retour des vestiaires. Mais Aaron Gordon s’occupe de semer la terreur dans la raquette avec ses dunks puissants. En face, Nikola Vucevic continue à engranger mais les Bulls ne parviennent pas à réduire la distance. Car Denver a de la ressource, que ce soit avec Michael Porter Jr. qui sort de sa boîte avec 11 points inscrits, ou Julian Strawther qui ajoute 10 points dans le 3e quart-temps également.

Denver entame le dernier quart à +12 et ne va pas rencontrer de grosses embûches pour finir le travail. Au contraire, les Nuggets empêchent les Bulls d’inscrire le moindre panier pendant quasiment quatre minutes au coeur du dernier quart, avant de s’imposer assez facilement (114-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’expulsion de Nikola Jokic. C’est arrivé très vite, avec deux fautes techniques qui lui sont tombées dessus d’un coup d’un seul, mais ni Nikola Jokic, ni le public, ni même les commentateurs des Bulls n’ont vraiment compris ce qui s’était passé. Après un mouvement au poste bas face à Nikola Vucevic, à une minute de la fin du deuxième quart, le Serbe se plaint d’une faute non-sifflée auprès d’un arbitre et il se fait expulser. Ironie du sort, il voit sa soirée écourtée le soir même de la « Serbian Heritage Night » à Chicago, au grand dam de plusieurs fans des Balkans qui avaient dû faire le voyage spécialement pour l’occasion…

– Coby White confirme sa grande forme du moment. Sur ses onze derniers matchs, Coby White a marqué 20 points ou plus huit fois. L’arrière des Bulls est clairement dans la meilleure forme de sa carrière et l’a confirmé cette nuit avec un match à 27 points, 8 passes et 4 rebonds, à un très efficace 8/15 aux tirs dont 5/10 de loin.

– Kentavious Caldwell-Pope sorti après un coup à la tête. C’est une collision avec Nikola Vucevic qui a eu raison de l’arrière vétéran de Denver qui est d’abord revenu au jeu en deuxième quart, avant d’être réévalué et mis au repos à la mi-temps. Cela a permis à Julian Strawther d’enchaîner un deuxième gros match de suite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.