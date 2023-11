Avec Nikola Jokic, Reggie Jackson est passé de quarterback à receveur

On approche de la dernière minute entre les Nuggets et les Warriors. Denver mène d’un point (103-102) et Reggie Jackson donne le ballon à Nikola Jokic poste bas, face à Kevon Looney. Le meneur coupe dans la raquette alors que son défenseur, Klay Thompson, décide de faire une prise à deux sur le MVP des dernières Finals.

Résultat : Nikola Jokic trouve Reggie Jackson dans l’espace, qui peut inscrire un layup décisif… sans opposition.

Un titre récupéré sur le banc

« Il m’avait dit quelques actions plus tôt : ‘Tu vas être ouvert sur cette action en sortie de temps-mort’. Je n’avais pas compris, mais il me répétait : ‘Sois prêt' » raconte Reggie Jackson. « Quand il m’a donné le ballon, c’est marrant parce que j’attendais l’aide. J’attendais que quelqu’un vienne aider. Mais je pense qu’ils ne voulaient pas lâcher AG (Aaron Gordon). Mike (Porter Jr) était chaud et on sait tous ce que Pope (Caldwell-Pope) peut faire. Et ça a donné l’un des paniers les plus faciles de ma carrière. C’est marrant, et ça va sûrement se répéter. »

Sans doute, surtout en l’absence de Jamal Murray, qui a propulsé Reggie Jackson dans le cinq majeur des Nuggets.

Avec ses 20 points (8/17) et 6 passes décisives face aux Warriors, il a sans doute réalisé son meilleur match avec les Nuggets. Il faut dire qu’arrivé en cours de saison dernière dans les Rocheuses, il avait eu du mal à trouver sa place dans l’effectif de Mike Malone, au point de passer quasiment tous les playoffs sur le banc.

« Il faut toujours trouver des atomes crochus avec tout le monde. Toutes les stars avec lesquelles vous jouez. Vous devez comprendre ce qu’ils font. L’année dernière, j’ai mis un peu plus de temps à comprendre, et je me suis retrouvé hors de la rotation » explique-t-il. « Mais je ne suis absolument pas déçu. J’ai gagné un titre grâce à ça ».

Quitter le poste de quarterback

Si peu déçu que, « free agent », Reggie Jackson avait en effet décidé de rempiler avec Denver cet été.

« Vous êtes généralement le quarterback quand vous êtes le meneur de jeu de l’attaque, et vous voyez directement tout ce qu’il y a devant vous, vous prenez des décisions et vous devez faire confiance à votre instinct, vous devez mettre (vos coéquipiers) dans de bonnes situations », explique-t-il. « Mais maintenant (je) comprends que je suis plus un receveur, surtout en jouant avec Nikola, en essayant de comprendre ce qu’il voit … Il n’y a pas une passe qu’il ne peut pas faire. Il n’y a pas une passe qu’il n’essaie pas de faire. Et il essaie toujours de faire la bonne action. J’essaie donc de m’assurer que je suis au bon endroit, au bon moment. »

Un rôle différent de ce qu’il a connu jusque-là en NBA.

« Il est tellement bon qu’il donne l’impression que je sais ce que je fais avec l’équipe », conclut-il en souriant.