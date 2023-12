Jeux olympiques 2024 | Deux matches de préparation à Londres pour Team USA

Pour préparer la défense de ses quatre médailles d’or gagnées d’affilée (2008, 2012, 2016 et 2020) aux Jeux olympiques de Paris en 2024, Team USA fera d’abord une escale en Angleterre. USA Basketball a annoncé deux matches de préparation quelques jours avant le début des J.O.

Les Américains affronteront, à l’O2 Arena de Londres, où ils ont été sacrés en 2012 contre l’Espagne avec Kobe Bryant, LeBron James ou encore Kevin Durant, le Soudan du Sud, le 20 juillet, puis l’Allemagne, deux jours plus tard.

Soit la belle histoire de la dernière Coupe du monde et le champion du monde en titre, qui a d’ailleurs battu les États-Unis en demi-finale. Deux matches de prestige aussi pour les deux nations concernées.

« C’est une bonne opportunité d’affronter Team USA avant les Jeux, de jouer face au favori. C’est un très bon instrument de mesure pour nous », explique le sélectionneur allemand, Gordon Herbert. « On a accepté cette invitation comme une chance d’évoluer au haut niveau », poursuit Luol Deng, le président de la fédération sud-soudanaise. « Jouer contre les Américains est une valeur ajoutée pour notre préparation pour les Jeux. Je suis impatient. »

For an announcement this big, we needed to go big!

Next July, USA Basketball takes over The O2.#TEGSport pic.twitter.com/DDqpFjfnhL

— USA Basketball (@usabasketball) December 12, 2023