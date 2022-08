Le 12 août 2012, Team USA dominait (encore) l’Espagne en finale des Jeux olympiques

En août 2008, la « Redeem Team » de Kobe Bryant, LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony ou encore Dwight Howard venait à bout de l’Espagne, en finale des Jeux olympiques de Pékin, lors du « plus beau match de tous les temps ».

Quatre ans plus tard, le 12 août 2012, Américains et Espagnols remettaient ça lors des J.O. de Londres, en s’affrontant pour le titre olympique. Et, comme en 2008, c’est la Team USA qui est repartie avec la médaille d’or autour du cou. Dans le sillage, une nouvelle fois, de Kobe Bryant, LeBron James et Carmelo Anthony, épaulés par Kevin Durant ou Kevin Love.

Avant d’atteindre la finale à la Basketball Arena, les deux équipes ont toutefois connu des fortunes diverses.

D’un côté, les États-Unis ont signé un parcours parfait, en dominant France (+27), Tunisie (+47), Nigeria (+83), Lituanie (+5) et Argentine (+29) en phase de poules. Ensuite, ils ont disposé de l’Australie (+33) et de l’Argentine (+26) en phase à élimination directe.

De l’autre côté, l’Espagne a d’abord enchaîné trois victoires en phase de groupes (Chine, Australie, Grande-Bretagne), puis elle a ensuite lâché deux matchs (Russie, Brésil), dont un stratégiquement. Ce qui ne l’a cependant pas empêché d’aller en quart-de-finale (France) puis en demi-finale (Russie).

Les Américains impériaux dans le « money time »

Autant dire que, sur le papier, il s’agissait de la finale rêvée, remake des Jeux olympiques de 2008, entre le champion du monde et le champion d’Europe en titre. Évidemment, les joueurs de renommée ne manquaient pas, avec Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony ou encore Chris Paul opposés à Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Marc Gasol, Serge Ibaka ou encore Rudy Fernandez.

Sur le terrain, ce duel au sommet a en tout cas tenu toutes ses promesses, avec un spectacle âpre, d’une exceptionnelle intensité, et une sélection américaine qui a su réussir une accélération décisive dans le « money time ». Comme en 2008, finalement.

Portée par Pau Gasol (24 points, 8 rebonds, 7 passes) et Juan Carlos Navarro, la « Roja » a joué crânement sa chance, mais Kevin Durant (30 points, 9 rebonds), LeBron James (19 points, 7 rebonds, 4 passes), Kobe Bryant (17 points) et consorts étaient simplement trop forts et mieux armés sur la durée.

Longtemps accrochée, la Team USA s’en est remise tout au long de la partie à son trio LeBron/Kobe/Durant, pour répondre à la paire Gasol/Navarro. Au tableau d’affichage, l’écart au score n’est jamais monté bien haut et il aura fallu attendre le dernier acte pour voir les hommes de Mike Krzyzewski faire la différence, avec notamment un impérial « King James » dans le « crunch time », dans la lignée de ses Finals contre le Thunder…

Score final : 107-100 pour les États-Unis, qui décrochaient alors leur deuxième médaille d’or olympique de rang.