Luol Deng ému à l’idée de voir le drapeau du Soudan du Sud aux Jeux olympiques

Luol Deng le sait : la performance réalisée par le Soudan du sud est considérable. Pour sa première Coupe du monde, le pays a réussi à être la meilleure nation africaine de la compétition, en battant l’Angola, et se qualifie ainsi pour les Jeux olympiques de 2024. Là aussi, ce sera une première.

Une nouvelle qui réjouit évidemment Luol Deng, président de la fédération nationale.

« Je suis très fier », lance-t-il en conférence de presse. « Quand j’ai pris la présidence, j’ai dit à tout le monde que mon objectif, c’était de sortir de notre zone en Afrique, puis d’aller à l’Afrobasket, à la Coupe du monde et enfin aux Jeux olympiques. Pour l’instant, on a réussi tout cela. Pour moi, c’est un jour unique. Je savais que c’était possible et je savais que ça allait demander beaucoup de travail. Il faut donner du crédit à l’équipe, au président du pays, au peuple du Soudan du sud. »

Pour l’ancien joueur des Bulls, la réussite sportive de ce jeune pays a toutes les caractéristiques de la belle histoire. Et c’est aussi le début de quelque chose.

« Beaucoup de monde soutient le Soudan du Sud car c’est l’incroyable histoire d’un outsider. Pas seulement pour le pays et l’Afrique, mais pour le reste du monde. C’est une ascension fulgurante, qui fait du bien et les gens peuvent s’identifier. C’est un exploit qui dépasse le basket. C’est aussi une jeune nation qui va dans le bon sens. On veut que les gens aient une image positive de nous. Beaucoup vont apprendre sur notre pays aujourd’hui. Ce n’est que le début, c’est notre introduction au monde. »

Dans moins d’un an, Luol Deng et ses troupes iront donc à Paris, pour participer aux Jeux olympiques. Soit le plus haut niveau possible. Avec quelles ambitions ?

« On aura l’opportunité de représenter l’Afrique. On a vraiment une bonne équipe. On va essayer de gagner chaque match, c’est notre but. Je suis ému de le dire, mais je veux voir notre drapeau. Je l’ai fait avec la Grande-Bretagne, comme joueur, lors de la cérémonie d’ouverture. Ce sera un immense moment pour moi. Après, on jouera au basket et on verra. Mais rien que d’avoir notre drapeau le premier jour, ce sera un grand moment. »