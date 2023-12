Le Soudan du Sud se qualifie pour les Jeux olympiques !

Plus jeune pays présent à la Coupe du monde, le Soudan du Sud décroche sa place pour les Jeux olympiques après sa large victoire sur l’Angola (101-78), combinée à la défaite de l’Egypte face à la Nouvelle-Zélande (88-86).

Les coéquipiers de Wenyen Gabriel, qui disputaient leur première Coupe du monde, créent donc un véritable exploit en terminant meilleur pays africain de la compétition.

Face à l’Angola, Carlik Jones a été exceptionnel avec 26 points, 15 passes et 7 rebonds. Aux côtés de l’arrière des Bulls, on retiendra les 18 points de Marial Shayok, et les 15 points et 9 rebonds de Wenyen Gabriel, l’intérieur des Lakers.

Assistant des Rockets, Royal Ivey a réussi son pari avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites.