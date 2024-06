Jaylen Brown : « Je pratique le meilleur basket de ma carrière »

Jaylen Brown en est convaincu : à désormais 27 ans, toujours en plein apprentissage, il arrive doucement –mais sûrement– à maturité et il le ressent dans son jeu, sans déroger pour autant au type de joueur qu’il est.

« J’ai la sensation que, des deux côtés du terrain, je pratique le meilleur basket de ma carrière » livre-t-il ainsi pour The Athletic, avant de détailler : « J’ai la sensation d’être un joueur différent. J’ai toujours la même essence, l’agressivité fait toujours partie de moi, mais je vois le jeu, je réalise les bonnes lectures et j’essaie en même temps d’impliquer tout le monde. »

Plus que jamais désireux de briller sur la plus grande des scènes avec Boston, à savoir celle des playoffs, Jaylen Brown y pense en permanence. D’autant plus après l’échec du printemps dernier, en finale de conférence contre Miami.

Motivé par l’échec des derniers playoffs

Série au cours de laquelle l’arrière/ailier des Celtics s’était cassé les dents sur la défense floridienne : 19.0 points, 6.1 rebonds, 3.4 passes et 3.6 pertes de balle de moyenne, à 42% au tir (dont 16% à 3-points) et 67% aux lancers.

« Ça a motivé mon développement. Ça m’a inspiré à travailler dur. Je n’ai sans doute jamais bossé aussi durement que durant cet été » confie-t-il concernant cette désillusion. « Mon corps a changé. Physiquement, je me sens à mon meilleur niveau et au sommet de mes capacités athlétiques. Je cours, je saute, je défends. Je suis aux bons endroits, je suis plus attentif en défense et en attaque. Ça m’a motivé, motivé à progresser. C’est le fait d’échouer comme nous l’avons fait, la douleur [que ça a provoqué]… Mais je ne changerais ça pour rien au monde. Tout arrive pour une raison. Une partie de la vie consiste à apprendre et grandir, et c’est justement de cette manière que j’aborde les choses dans la vie. […] C’est une toute nouvelle saison. Vous apprenez, vous grandissez et vous progressez. Je me concentre juste sur le fait d’être un meilleur joueur. C’est tout. »

Intégrer les nouveaux pour passer un cap collectivement

Déterminé à l’idée de ne pas revivre pareil échec, « l’étudiant du jeu » Jaylen Brown, comme il aime à s’appeler, se prépare donc déjà en conséquence à l’entraînement. Dans l’hypothèse où il lui fallait de nouveau être confronté à de telles difficultés…

Mais en bon leader et excellent coéquipier, « JB » s’attelle surtout à intégrer du mieux possible les nouveaux joueurs de Boston, comme Jrue Holiday ou Kristaps Porzingis. De nouveaux venus primordiaux dans la réussite future du groupe celte, qui se devra de monter en puissance au fil des mois.

« Nous aurons besoin de la contribution de nombreux joueurs » développe le double All-Star. « Je veux maintenir mon niveau d’agressivité car ça fait partie de moi, mais je veux aussi trouver ces joueurs-là dans l’espace, au bon moment, avec de bonnes passes, pour leur permettre de jouer avec liberté et en confiance. »

Plus à l’aise avec le ballon ?

Moqué durant l’été pour son déchet balle en main et sa faiblesse au niveau du dribble, Jaylen Brown ne s’est cependant pas arrêté à ces critiques et, fidèle à lui-même, il a continué de travailler dans son coin.

Au point de pousser le coaching-staff des Celtics à le laisser organiser le jeu sur certaines séquences, tant pour récompenser sa mentalité que ses progrès dans le domaine.

« J’ai dû le mériter. J’ai dû tout mériter. Je pense que [les entraîneurs] ont remarqué le fait que je m’efforce de donner le ballon aux autres et ils ont aussi remarqué la diminution de mes pertes de balle et de mon déchet ballon en main. J’ai dû mériter [ces opportunités]. Même pour ma huitième saison, c’est génial d’être capable de venir travailler et il faut mériter tous les privilèges que l’on reçoit » conclut le premier compère de Jayson Tatum dans le Massachusetts.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.